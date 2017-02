Pide Evo a Argentina no seguir ejemplo de Trump AP

"Hermanos presidentes latinoamericanos seamos patria grande, no sigamos políticas migratorias del norte. Juntos por nuestra soberanía y dignidad", tuiteó Morales, en alusión a las medidas que endurecen los controles migratorias dispuestas por el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri.



Macri puso en vigor el lunes normas que también facilitan la expulsión de extranjeros convictos como medidas para combatir el aumento del crimen, mismas que llegaron precedidas de declaraciones de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en que atribuye a migrantes de Bolivia, Paraguay y Perú los focos de delincuencia vinculados al narcotráfico en Argentina.



redaccion@imagenzac.com.mx LA PAZ/ AP.- Ante el endurecimiento de la política migratoria en Argentina, el presidente boliviano Evo Morales llamó el miércoles a sus colegas latinoamericanos a que eviten seguir la línea antiinmigrante trazada por el estadounidense Donald Trump.

"Hermanos presidentes latinoamericanos seamos patria grande, no sigamos políticas migratorias del norte. Juntos por nuestra soberanía y dignidad", tuiteó Morales, en alusión a las medidas que endurecen los controles migratorias dispuestas por el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri.

Macri puso en vigor el lunes normas que también facilitan la expulsión de extranjeros convictos como medidas para combatir el aumento del crimen, mismas que llegaron precedidas de declaraciones de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en que atribuye a migrantes de Bolivia, Paraguay y Perú los focos de delincuencia vinculados al narcotráfico en Argentina.

