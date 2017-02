Pide la STPS erradicar trabajo infantil; hay 45 mil casos Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El funcionario acudió a la inauguración del curso-taller Planeación Estratégica Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que tiene el fin de establecer políticas internas que permitan hacer frente al trabajo infantil que se presenta en el estado.



Las autoridades consideraron que esta situación impide que los menores lleven a cabo un desarrollo físico y mental que brinda la educación en las aulas.



“Es una situación que debemos de enfrentar de forma unilateral”, puntualizó Yáñez Rodríguez al referir que el trabajo infantil significa para cada niño perder la infancia y sus derechos a estudiar, descansar y divertirse. Esta situación, dijo, se debe denunciar, prevenir y erradicar.



Jorge Zamorano Chávez, secretario técnico de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de los Menores de Edad, destacó que a nivel mundial existen cerca de 168 millones de jóvenes menores de 15 años laborando; en Latinoamérica 12.5 millones en y en México 2 millones 475 mil 989 niños.



Aseveró que en Zacatecas se han reducido cerca de 4 mil jóvenes, “hay que hacer todos los esfuerzos posibles para erradicar y llegar al compromiso que hizo México, para la eliminación del trabajo infantil”.

Sergio Díaz de la Torre, en representación del gobernador Alejandro Tello Cristerna, enfatizó la creación de nuevas políticas públicas en la atención de esta problemática



Además de un esquema de trabajo transversal y significativo, que permita sumar acciones, recursos y esfuerzos para brindar mayores oportunidades de empleos y condiciones dignas para los trabajadores.



Asimismo Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del Sistema Estatal del DIF, destacó que en el concepto de trabajo infantil en el 2012 se contabilizaban cerca de 70 mil niños, por lo que la reducción a 45 mil “es una gran avance”.



Sin embargo “nos quedan más de 45 mil razones para seguir tratando de cambiarle la mentalidad a todos los empleadores y padres de familia de Zacatecas”, expresó la funcionaria honorífica.



Puntualizó que el trabajo infantil priva de la infancia y de un destino privilegiado, y que hasta el momento se han otorgado 278 becas para evitar el trabajo infantil en 10 municipios del estado, que incluye apoyos a madres, paquetes escolares y atención médica.



Asimismo exhortó a reflexionar sobre la frase “infancia es destino, no al trabajo infantil”, para brindar a los niños la oportunidad de estudiar, jugar y apoyar en el trabajo de la casa.



En el evento de apertura se entregó el distintivo a la Empresa Familiarmente Responsable a Delphi Cableados, planta Fresnillo; y a empresas Incluyentes como Servicios y Desarrollo de Fresnillo SA de CV , Universidad Tecnológica de Zacatecas, Capstone Gold SA de CV, San Roberto SA de CV, Vazlo Importaciones, Minera Madero, entre otras.



Yáñez Rodríguez destacó que el trabajo infantil es un desafío que trasciende, siendo los municipios y comunidades el principal reto, ya que los lugares donde se ha identificado mayor afluencia es en el campo y el comercio.



Por ello, pidió generar mejores condiciones y trabajos para las familias zacatecanas.



Destacó que la meta de generación de 3 mil empleo directos para el último trimestre del 2016 no se cumplió, “apenas se lograron 265”.



Detalló al término de la época decembrinas es cuando las empresas empiezan a prescindir de los trabajadores, además de la mano de obra en construcción que han ido a la baja.



Miguel tiene 13 años y trabaja desde hace un año, detalló que sabe leer y escribir puesto que sólo terminó la primaria, “yo decidí no seguir estudiando, la escuela no es para mí y me puse a trabajar por mi cuenta”.

En su actual trabajo gana un aproximado de 130 pesos diarios, “con eso ayudó a mi familia y me queda un poco para mí”; en una jornada de 9 a 7 de la tarde.



Asimismo, en comercios y calles se observan a niños vendiendo dulces o apoyando en lo que pueden, tan sólo en el tianguis de los miércoles, que se ubica en el estacionamiento del Boliche Centenario, se contabilizan cerca de cinco niños ayudando en la venta de mercancías.



Ley establece que la edad mínima para laborar es después de los 15 años, al término de la educación básica.



capital@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- En Zacatecas hay cerca de 45 mil menores de 15 años trabajando, informó Adolfo Yáñez Rodríguez, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.El funcionario acudió a la inauguración del curso-taller Planeación Estratégica Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que tiene el fin de establecer políticas internas que permitan hacer frente al trabajo infantil que se presenta en el estado.Las autoridades consideraron que esta situación impide que los menores lleven a cabo un desarrollo físico y mental que brinda la educación en las aulas.“Es una situación que debemos de enfrentar de forma unilateral”, puntualizó Yáñez Rodríguez al referir que el trabajo infantil significa para cada niño perder la infancia y sus derechos a estudiar, descansar y divertirse. Esta situación, dijo, se debe denunciar, prevenir y erradicar.Jorge Zamorano Chávez, secretario técnico de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de los Menores de Edad, destacó que a nivel mundial existen cerca de 168 millones de jóvenes menores de 15 años laborando; en Latinoamérica 12.5 millones en y en México 2 millones 475 mil 989 niños.Aseveró que en Zacatecas se han reducido cerca de 4 mil jóvenes, “hay que hacer todos los esfuerzos posibles para erradicar y llegar al compromiso que hizo México, para la eliminación del trabajo infantil”.Sergio Díaz de la Torre, en representación del gobernador Alejandro Tello Cristerna, enfatizó la creación de nuevas políticas públicas en la atención de esta problemáticaAdemás de un esquema de trabajo transversal y significativo, que permita sumar acciones, recursos y esfuerzos para brindar mayores oportunidades de empleos y condiciones dignas para los trabajadores.Asimismo Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del Sistema Estatal del DIF, destacó que en el concepto de trabajo infantil en el 2012 se contabilizaban cerca de 70 mil niños, por lo que la reducción a 45 mil “es una gran avance”.Sin embargo “nos quedan más de 45 mil razones para seguir tratando de cambiarle la mentalidad a todos los empleadores y padres de familia de Zacatecas”, expresó la funcionaria honorífica.Puntualizó que el trabajo infantil priva de la infancia y de un destino privilegiado, y que hasta el momento se han otorgado 278 becas para evitar el trabajo infantil en 10 municipios del estado, que incluye apoyos a madres, paquetes escolares y atención médica.Asimismo exhortó a reflexionar sobre la frase “infancia es destino, no al trabajo infantil”, para brindar a los niños la oportunidad de estudiar, jugar y apoyar en el trabajo de la casa.En el evento de apertura se entregó el distintivo a la Empresa Familiarmente Responsable a Delphi Cableados, planta Fresnillo; y a empresas Incluyentes como Servicios y Desarrollo de Fresnillo SA de CV , Universidad Tecnológica de Zacatecas, Capstone Gold SA de CV, San Roberto SA de CV, Vazlo Importaciones, Minera Madero, entre otras.Yáñez Rodríguez destacó que el trabajo infantil es un desafío que trasciende, siendo los municipios y comunidades el principal reto, ya que los lugares donde se ha identificado mayor afluencia es en el campo y el comercio.Por ello, pidió generar mejores condiciones y trabajos para las familias zacatecanas.Destacó que la meta de generación de 3 mil empleo directos para el último trimestre del 2016 no se cumplió, “apenas se lograron 265”.Detalló al término de la época decembrinas es cuando las empresas empiezan a prescindir de los trabajadores, además de la mano de obra en construcción que han ido a la baja.Miguel tiene 13 años y trabaja desde hace un año, detalló que sabe leer y escribir puesto que sólo terminó la primaria, “yo decidí no seguir estudiando, la escuela no es para mí y me puse a trabajar por mi cuenta”.En su actual trabajo gana un aproximado de 130 pesos diarios, “con eso ayudó a mi familia y me queda un poco para mí”; en una jornada de 9 a 7 de la tarde.Asimismo, en comercios y calles se observan a niños vendiendo dulces o apoyando en lo que pueden, tan sólo en el tianguis de los miércoles, que se ubica en el estacionamiento del Boliche Centenario, se contabilizan cerca de cinco niños ayudando en la venta de mercancías.Ley establece que la edad mínima para laborar es después de los 15 años, al término de la educación básica. Agregar a favoritos stps

trabajo infantil

prevención

zacatecas