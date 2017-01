Pide PRI resguardo de sus instalaciones por amenazas de Arne Redacción

A través de un comunicado el Revolucionario Institucional advirtió a las autoridades capitalinas que aplique las medidas de seguridad pertinentes. (Cortesía) Arne Aus Den Ruthen Haag, en redes sociales para realizar protestas violentas en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, este instituto político solicitó a las autoridades correspondientes, tomar las medidas pertinentes para resguardar sus instalaciones. "Es inaceptable que cualquier persona planee y convoque, de manera cobarde, a atacar nuestras instalaciones y promueva así la violencia que ponga en riesgo la dignidad e integridad física de quienes aquí laboran", se dijo en un comunicado. Este sábado el secretario de finanzas y administración del PRI, Luis Vega Aguilar, pidió a Hiram Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, su intervención para que aplique un operativo de seguridad en las instalaciones de la sede priista.



En el documento el funcionario puso de manifiesto las actitudes violentas de Arne Aus mediante la cuenta verificada de Twitter @arnemx.

Arne aus Ruthen (@arnemx) twitteó a las 8:35 AM on vie., ene. 20, 2017: Si tienes bebé y estás dispuesto (a) a donar pañales zurrados en la CDMX RT si apoyas el #pañalazo a la sede nacional del PRI”

Vega Aguilar en su denuncia señaló que este tipo de amenazas, agresiones y violencia es una apología del delito condenable inadmisible para todas las fuerzas políticas.



A través de un comunicado el Revolucionario Institucional advirtió a las autoridades capitalinas que aplique las medidas de seguridad pertinentes. "La violencia no se debe permitir. Exigimos a las autoridades de la Ciudad de México generen las condiciones de seguridad para que el personal que labora en el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, pueda trabajar en paz y sin ningún riesgo", indicó el documento".



