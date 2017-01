Pide Tello replantear la continuidad de los subsistemas Redacción

Los manifestantes accedieron a liberar la toma de las instalaciones con la promesa de que a más tardar el miércoles a las 3 de la tarde recibirán este recurso.



“La autoridad está esperando el recurso que corresponde a enero, son 35 millones de los 32 que nos deben”, dijo uno de los líderes del movimiento.



Los maestros del Cobaez mantendrán el cierre en los diferentes planteles durante el martes y también el miércoles hasta las 3 de la tarde, en caso de que reciban el recurso antes lo levantarían de inmediato, aseguraron.



Los inconformes amagaron con regresar el jueves a tomar Ciudad Administrativa, si es que no reciben el dinero.



Durante el lunes al menos 30 de los planteles permanecieron cerrados, dos tuvieron actividad intermitente con un paro de brazos caídos y solo ocho abrieron sus puertas de manera normal.

“Lo único que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla el contrato colectivo de trabajo. No estamos pidiendo más”, dijo Gerardo García Murillo, líder del Supdacobaez.



El que debe es Gobierno Federal: Miranda

El secretario de Finanzas Jorge Miranda aseguró que el gobierno estatal no tiene adeudos con los trabajadores del Colegio de Bachilleres y que quien no le ha otorgado los recursos solicitados es la Federación.



“Durante el pasado mes de diciembre la administración estatal cubrió en tiempo y forma los pagos de aguinaldo y otras prestaciones de los trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), por lo que a la fecha no tiene adeudos pendientes con sus profesores y administrativos”.

“Los trabajadores de ese subsistema educativo tienen pendiente de recibir el pago de un bono de 50 días de aguinaldo, mismo que proviene exclusivamente de recurso federal”, dijo.



Miranda Castro lamentó la falta de sensibilidad de los sindicalizados, quienes decidieron iniciar un paro indefinido de labores, con el cual afectan a miles de estudiantes y además, tomar las oficinas de la Sefin en detrimento de los trabajadores y la recaudación estatal.



El gobernador del estado Alejandro Tello convocó a replantear la continuidad de subsistemas como el Cobaez, debido a las complicadas condiciones que enfrentan.



El mandatario escribió en su cuenta de Twitter que ha llegado el momento de realizar un análisis a fondo de la realidad de este organismo descentralizado.



Los #jóvenes y la #educación son prioridad, momento de replantear la continuidad de un subsistema con las condiciones del @cobaezac.



Es necesario dar prioridad a la educación: Gema Mercado

“Es lamentable que no tengamos esa disposición en donde pongamos la educación primero de las cosas, porque no es una negativa de su salario y de lo que se les va a pagar es una circunstancia administrativa”, expresó Gema Mercado, titular de la Secretaría de Educación del estado, respecto al paro de labores del Cobaez.



“Les pedimos al sindicato y al director que hagan el esfuerzo de no parar, es cuestión de tiempo y de esperar, no es que no exista el recurso, las dificultades más grandes que tuvimos el año pasado fue la falta de recurso estatal porque el recurso federal es más preciso”, dijo.



Asimismo informó que fue un problema de “dispersión a nivel nacional”, debido a un problema administrativo.



La funcionaria aseveró que los sistemas que cuentan con la intervención de recursos federales se encuentran en la misma problemática.



Respecto a las declaraciones del secretario de Finanzas, quien expresó que existen posibilidades de cerrar planteles por problemas financieros, expresó que “son medidas extremas”, por lo que se gestionará un análisis puntual del gasto educativo.



“Muchas de las prestaciones que ahora se argumentan como responsabilidad del estado, se otorgaron sin que hubiera suficiencia presupuestal, es decir , sin una planeación. Solamente para quitar en el momento un conflicto y eso en el transcurso del tiempo ha hecho un déficit”, manifestó la secretaria de Educación.



Por su parte, el director del Cobaez, Rafael Sánchez, aseguró que su principal labor es la de gestionar los recursos y aplaudió la propuesta de revisar a fondo la situación del subsistema.



“Respeto las afirmaciones del gobernador, el Cobaez depende del acuerdo de la Federación y el estado, las prestaciones que los trabajadores tienen obedecen a que el gobierno estatal y el federal estuvieron de acuerdo en otorgarlas desde el 2012 y se tiene que cumplir con ellas”, dijo en entrevista.



Sánchez Andrade dijo que fue en el sexenio de Ricardo Monreal cuando se otorgaron 90 días de aguinaldo, de los cuales el estado paga 45 y la Federación otros 45, mismos que no han sido cubiertos hasta la fecha.



“Es importante abrir una mesa de análisis, para encontrar una forma de cumplir con los compromisos, el gobierno estatal tiene un adeudo de mil millones de pesos con el Cobaez, este año el Congreso incrementó 47 millones, lo que es muy bueno sin embargo no es suficiente”, agregó.



El funcionario agregó que desde noviembre se estaba previendo que la falta de liquidez se podía presentar en cualquier momento, sin embargo estos recursos no han llegado.



“Se hizo la solicitud ante Hacienda, sin embargo no hay una fecha establecida para que lleguen los recursos, el pasado 22 de diciembre solicitamos 158 millones de pesos y lamentablemente el gobierno estatal no contó con los recursos para darnos un apoyo adicional, entonces nosotros teníamos una bolsa de 18 millones que nos sirvió para el pago de la primera quincena, y el pago de dos prestaciones que se debían, el sindicato sabe de esta situación”, agregó.



