Pide Zorrilla respaldo al nuevo modelo educativo 

Compartir: Liga Compartir: "La reforma educativa no es mágica y, si dentro de tres años no se ha hecho nada para mejorar el sistema educativo nacional", se destacó. (Ma. del Refugio Gamboa ) La reforma educativa no es mágica y, si dentro de tres años no se ha hecho nada para mejorar el sistema educativo nacional, se van a tener los mismos resultados, dijo en entrevista Margarita Zorrilla Fierro, consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).



La consejera del INEE, impartió una conferencia sobre la Evaluación Docente en 2017 en la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac).



Planteó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) está por presentar el nuevo modelo educativo; sin embargo, señaló que para lograr algo real se requiere de la colaboración de todas las partes incluyendo a la autoridad y a los docentes.



Agregó que, una realidad, es que en las escuelas existen problemas de convivencia entre los estudiantes, tal y como pasa en la sociedad.



Agregó que: “es por ello que los sistemas educativos deben estar abiertos al mundo siempre con la disposición de mejorar la capacidad profesional para que los educadores cumplan con la parte que les corresponde”. Basados en la experiencia de los años anteriores, la consejera del INEE comentó que el modelo de evaluación para el 2017 podría calificarse de más sobrio, con ajustes como el hecho de pedir en conjunto la planeación y evidencias de su trabajo didáctico, además de la aplicación de examen de opción múltiple del manejo de currículo desde preescolar hasta bachillerato, corrigiendo detalles que no funcionaron en el año anterior.



Evaluación PISA

Al preguntarle sobre los resultados nacionales poco satisfactorios obtenidos en la prueba PISA, la especialista comentó que tienen que ver más con las políticas educativas y no con la evaluación propiamente. “Como país necesitamos elevar el nivel de cada entidad federativa, y aquí fue una cosa que estuvimos conversando con la secretaria, ser más consistentes y sistemáticos... y no quitar el dedo del renglón”. Insistió en que hay cuestiones de la acción educativa que deben revisarse, dio como ejemplo los programas de enseñanza de la lectura que desde edades muy tempranas se imparten en la escuela y, sin embargo, los universitarios siguen llegando con graves fallas en su redacción a dicho nivel educativo.



