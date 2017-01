Piden a Peña cancelar encuentro con Trump; “No existen condiciones para la reunión” Excélsior

El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, indicó que el titular del Ejecutivo debe suspender la visita, dada la falta de condiciones para el encuentro.



En un videomensaje, expresó que la firma de la orden ejecutiva de Trump para construir el “inútil” muro, a días de la visita de Peña Nieto, es un insulto para todos los mexicanos.



En tanto, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, excandidato presidencial, consideró que Peña Nieto recibirá “un portazo en la cara” en la reunión, por lo que, dijo, es necesario que cancele la visita.



Al ofrecer una conferencia magistral, el experredista señaló que la orden del Presidente de EU para la construcción de un muro en la frontera con nuestro país es “indignante”, y también es motivo suspender el encuentro. “Me parece que lo menos que (Peña Nieto) podría hacerse en estas condiciones es no acudir, cancelar la visita a Estados Unidos y buscar una posición digna para México”, mencionó.

En entrevista para Grupo Imagen, el expresidente Vicente Fox opinó que el mandatario debe no acudir a la reunión con Trump, o acudir y “leerle la cartilla” a su homólogo de EU.



Por su parte, Ivonne Ortega, aspirante a la Presidencia en 2018, también pidió al Presidente cancelar su viaje. En redes, dijo que la construcción del muro es un agravio a la humanidad que no debe tolerar el gobierno mexicano.



Por separado, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, dijo que en la reunión de Trump con el canciller Luis Videgaray se perciben signos de prepotencia, Peña Nieto tendrá que considerar la visita que tiene programada a Estados Unidos.



El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, también conminó al Presidente a cancelar la reunión con Trump, “ante las acciones de intolerancia y hostilidad que ha anunciado contra nuestro país”.



“Visita traería problemas”



Visitar a Donald Trump acarrearía problemas al presidente Enrique Peña Nieto, consideró Javier Urbano Reyes, coordinador de la maestría en Inmigración de la Universidad Iberoamericana.



En entrevista para Excélsior, el especialista dijo que el que Peña Nieto acudiera al encuentro terminaría por corroborar parte de las críticas a su administración, con relación a una presunta dependencia y sumisión al gobierno de EU.



“Una respuesta contundente de ‘no vamos, pero proponemos otro espacio y otro modelo, otro patrón de diálogo’ sería muy importante, es decir, la declaración de Peña Nieto es indicar ‘no voy, no cierro las puertas al diálogo, pero las condiciones del diálogo, tal cual se proponen en este contexto, son inviables y, por tanto tenemos, que dar otro contexto y otra forma de dialogar”, argumentó.



Asimismo, lamentó que la postura del Presidente ante la orden de Trump de construir un muro en la frontera no fuera contundente.



“No podemos caer en el juego de EU”



Agustín Basave, expresidente del PRD, sostuvo que México no debe aceptar las deportaciones de mexicanos que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni la construcción de un muro en la frontera.



“No podemos decir que la deportación sea ordenada, porque estamos aceptando la deportación masiva de migrantes, no podemos caer en el juego de Trump”, indicó.



Subrayó que hasta que una corte internacional lo determine, no se podrá construir el muro que quiere Trump.



