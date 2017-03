El Runrún: Piden abrir seis partidos nuevos Francisco Gabriel Reynoso Torres

La peor crisis ﷯

El Instituto Electoral vive la peor crisis de su historia. Y autorizar el nacimiento de seis partidos sería una raya más al tigre. Lo más grave es la guerra interna que sostienen Virgilio Rivera y la consejera Elia Olivia Castro contra los otros cinco consejeros: Elisa Flemate, José Manuel Ortega, Jesús Frausto y Eduardo Noyola, jefaturados por Adelaida Ávalos. Difícilmente –calculan en el Instituto- Virgilio llegará vivo al arranque del proceso electoral 2018, en octubre.﷯



Permisos sospechosos ﷯

Cuenta el metomentodo que el pleito entre Rivera Delgadillo y la pandilla de consejeros se agravó por los permisos muy sospechosos que aquel otorgó en noviembre a Elia Castro y Alicia Villanada, directora de Paridad de Género, para que viajaran, con todo pagado, a Santiago de Chile. Y un mes después, también a costa del presupuesto del IEEZ, se largaran a España valiéndoles pito el proceso extraordinario del Ayuntamiento de Zacatecas. ﷯



Tres se van ﷯

Quizá consecuencia de esa guerra interna, el alto mando del IEEZ adelantó el procedimiento para elegir a quienes releven en el consejo general a Elisa Flemate, José Manuel Ortega y Eduardo Noyola. Los tres concluyen su periodo en octubre, pero la convocatoria a aspirantes se abrió hace días y concluye mañana. En busca de tan apetecibles huesos se inscribieron Víctor Medina, Felipe Andrade y Gilberto Padilla –ya fueron consejeros y saben cuánta leche tiene la ubre-, Soraya Mercado –dedo chiquito de Leticia Soto cuando manejó al IEEZ- y Sonia Delgado, sempiterna aspirante, entre otros 100 pretendientes.﷯



Burla indecente ﷯

En la Asociación de Gasolineras de Zacatecas que preside Cecilio Murillo tienen claro que el gobierno de Enrique Peña se burla de los mexicanos. Los precios de las gasolinas varían uno o dos centavos de un día a otro. Para el zacatecano que consume 10 litros diarios en promedio, la economía es de 10 a 20 centavos. Empero, afirman, en realidad los precios, de acuerdo al mercado internacional, podrían bajar 50 centavos por día. Empero el gobierno eleva el impuesto especial federal para dejarle al consumidor una economía miserable.﷯



Leyenda urbana

Corre en lenguas entre los gasolineros que la nueva estación, ubicada en el bulevar frente a la CFE, es propiedad de Juan Alonso. En la Asociación que dirige Murillo nadie lo confirma. Ni tampoco lo niegan. Ese rumor se considera parte de la leyenda urbana que se tejió en torno a supuestos negocios múltiples del hermano del exgobernador Miguel Alonso.﷯



Repudio a Otilio

Textileros confían que el programa “Luis Moya de Moda”, impulsado por la alcaldesa Daniela Alba, su estratega político Pancho Donas, el diputado del Panal Roy Barragán y Xerardo Ramírez, director de Comercio Interior de la Secretaría de Economía, los saque de la miseria. A Otilio Rivera, titular de la Sedesol del gobierno de Alejandro Tello, no lo quieren ver ni en pintura. Lo culpan de eliminar el programa de uniformes gratuitos, que dio de comer a mucha gente. ﷯



Ni mejorales

Desde El Salvador trasciende que el alcalde verde Plutarco Zavala Torre pide ayuda Gilberto Breña, secretario de Salud. Ocurre que en ese municipio, perdido en el desierto, la gente sólo consigue medicinas, incluso para curar la diarrea, en farmacias de Saltillo. Desde que el gobierno de Tello cerró las farmacias Sumar, abiertas en el sexenio Miguel Alonso, viven a la buena de Dios.﷯



Nueva liga de basquet ﷯

Nace hoy la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos. Adolfo Márquez, titular del Incufidez, explicará que el objetivo es detectar talentos y ofrecer a la chaviza nuevas oportunidades de vida para que no sea carne de cañón de la delincuencia. Participan los equipos Mineros de Zacatecas, Plateados de Fresnillo, Frailes de Guadalupe, Bardos de Jerez, Zanahorias de Calera, Aguamieleros de Juan Aldama, Caxcanes de Tlaltenango y Gatos de Sombrerete.



Videos porno

El gobierno de Judit Guerrero inicia un programa ﷯para llevar internet gratuito a todas las colonias y comunidades de Zacatecas. Joshua Mendoza, director de Desarrollo Económico, iniciará el proyecto en las colonias Frente Popular y Lázaro Cárdenas. La gente, principalmente los chavos, podrán navegar y acceder a las redes sociales. Lo que no podrán hacer es bajar videos y menos videos porno.



donrunrun@yahoo.es Se equivocan quienes suponían que las desgracias políticas y económicas de Zacatecas habían tocado fondo. Y que los depredadores, luego de desfondar al estado, estaban ahítos. El consejo general del IEEZ, presidido por Virgilio Rivera, recibió seis solicitudes para constituir otros tantos partidos políticos de carácter estatal. Y que sus patrones aspiran a participar en las elecciones locales del 2018. Y recibir dinero público del IEEZ para darle vuelo a la hilacha.﷯

