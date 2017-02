Piden apoyo para la construcción de espacios educativos Marcela Espino

Hace seis años, se planteó por parte del Gobierno Federal la inversión de hasta 12 millones de pesos en infraestructura para albergar las oficinas administrativas y para atención a los docentes en los municipios, pero Fresnillo perdió la oportunidad derivado de que no se consiguió un terreno.



Mario Alberto Ramírez, director de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Zacatecas, solicitó a los maestros responsables de los diferentes niveles que apoyen la búsqueda de espacios idóneos para la instalación de las supervisiones.



Refirió que en ese entonces, el proyecto no se concretó en Fresnillo ante la falta de un terreno de más de 200 metros cuadrados para la inversión de la federación, que finalmente sí se concretó en otros municipios.



Este miércoles se realizó la inauguración de las oficinas de la Supervisión de Telesecundaria que se construyeron el año pasado y que finalmente se concretaron hace unos días. En este nivel, la región 02 Estatal atiende a más de 100 alumnos. En este edificio se tuvo una inversión de 990 mil pesos.





Autoridades educativas solicitan a los jefes de región y supervisores de los diferentes niveles educativos que gestionen la asignación de terrenos para consolidar la construcción de espacios para la atención a los docentes y padres de familia.Hace seis años, se planteó por parte del Gobierno Federal la inversión de hasta 12 millones de pesos en infraestructura para albergar las oficinas administrativas y para atención a los docentes en los municipios, pero Fresnillo perdió la oportunidad derivado de que no se consiguió un terreno.Mario Alberto Ramírez, director de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Zacatecas, solicitó a los maestros responsables de los diferentes niveles que apoyen la búsqueda de espacios idóneos para la instalación de las supervisiones.Refirió que en ese entonces, el proyecto no se concretó en Fresnillo ante la falta de un terreno de más de 200 metros cuadrados para la inversión de la federación, que finalmente sí se concretó en otros municipios.Este miércoles se realizó la inauguración de las oficinas de la Supervisión de Telesecundaria que se construyeron el año pasado y que finalmente se concretaron hace unos días. En este nivel, la región 02 Estatal atiende a más de 100 alumnos. En este edificio se tuvo una inversión de 990 mil pesos.

