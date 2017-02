Piden castigo para el maestro abusador en la Felipe Ángeles Noé Marín

Después de que Imagen dio a conocer que un maestro de esta primaria fue dado de baja por abusar sexualmente de algunos alumnos, los padres de familia exigieron que se proceda legalmente contra el agresor.



Señalaron que el lunes a primera hora acudirán a las oficinas de dirección general para pedir que se aclare el caso y se tomen las medidas que correspondan ya que un despido no es suficiente para castigar estos abusos.



Asimismo denunciaron que, pese a que estuvo en riesgo la seguridad de sus hijos, la dirección nunca informó a los padres de familia sobre las situaciones de abuso, pues se enteraron del caso por rumores que surgieron de la comunidad escolar y por la publicación que realizó este medio.



Apuntaron que desde que la nueva directora tomó las riendas de la institución, notaron una nula disposición por mantener informados a los padres de las actividades que realizan sus hijos así como de los problemas que se presentan en la escuela.



Algunos explicaron que, hasta el momento, desconocen el nombre del maestro y las circunstancias en que ocurrieron los casos; sin embargo, aunque no es una versión oficial, se enteraron de que los abusos ocurrieron en el grupo B del Cuarto año.



Una madre de familia dijo que notó que un profesor que impartía un taller de tejido no daba clases y tenía actitudes de afecto exageradas con las niñas: “Casi se olvidaba de los niños, pero a las niñas las sentaba en sus piernas y les hacía caricias en la cara de forma muy cariñosa”.



Ante la incertidumbre de las personas entrevistadas e, incluso, de la Mesa Directiva de Padres de Familia, Imagen intentó localizar a Leydi Lee Torres, directora de la primaria, para obtener una versión oficial del caso sin que la maestra mostrara disposición para ello.



De acuerdo con los padres de familia, Torres lleva solo cinco meses como directora y pocas veces tienen contacto con ella. Los trabajadores de la escuela dijeron han recibido indicaciones de no dar ningún tipo de información del caso y ni de los maestros.





