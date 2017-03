Piden coordinación entre clubes migrantes Redacción

Sin embargo, Escobedo mencionó que aún hace falta que estos clubes trabajen entre sí, “porque los zacatecanos que se encuentran en Chicago, no trabajan conjuntamente con los que se encuentran en Los Ángeles”.



El también exsecretario general del Gobierno del Estado aseguró que ya se trabaja en una estrategia para unir todos los esfuerzos en un solo frente, porque el objetivo es el mismo: defender los derechos de los connacionales.



El legislador dio a conocer que los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le informaron que los consulados en Estados Unidos han incrementado sus acciones y políticas.



Estas acciones, refirió, han permitido atender a nuestros paisanos no sólo en sus oficinas -que se han transformado en Defensorías- sino también en los Consulados Ambulantes que atienden in situ las inquietudes de los migrantes mexicanos.



