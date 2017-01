Piden dar más espacio para circulación de bicicletas Karina Navarrete

Detalló que se ha detectado el crecimiento del uso de la bicicleta en Zacatecas-Guadalupe, tanto para traslados individuales como para prácticas deportivas, por lo que “la ciudad debe de empezar a ceder espacio de la red vial a la red no motorizada, en este caso la ciclovía”.



Se necesita trabajo en dos paradigmas: en infraestructura y en apertura de la operación de la zona urbana, dijo el funcionario al referir que “otras ciudades han evolucionado cerrando su Centro Histórico los fines de semana, para que las personas puedan recorrer la zona en bicicletas”.



Destacó que la ciclovía del parque Arroyo de la Plata conecta a Guadalupe con la capital, sin embargo esta vía es ocupada con fines deportivos y diurnos.



“Este llamado lo ha venido haciendo la comunidad metropolitana”, por lo que se buscará una coordinación entre las autoridades de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad para generar condiciones y dar viabilidad de infraestructura.



Mencionó que en el desarrollo de la ciudad hay un plan de movilidad sustentable, donde se contempla la red no motorizada.



“Se ha puesto la semilla de la red troncal y se tendrán que construir adecuando la estructura de redes alimentadoras a la ciclovía del Parque Arroyo de la Plata y tocará a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial darle seguimiento”, dijo el funcionario.



