Piden estudiantes de Agronomía atención a sus denuncias

ZACATECAS.- Luego de tres días de paro, estudiantes de Agronomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas no han recibido respuesta por parte de los directivos. Héctor Alvarado de la Torre, líder de este movimiento, explicó a Imagen que el paro surgió a raíz de que se aumentó 40% la cuota escolar, de manera unipersonal por parte del director Pedro Zesati del Villar, siendo un tema que corresponde al Consejo Universitario. Agregó que no se nos ha dado una explicación concisa y certeza sobre en qué se verá reflejado el aumento de la cuota, la cuál estaba en 600 pesos, y ahora en mil pesos. "Tenemos tres días en paro. No ha existido una propuesta ni el acercamiento de las autoridades", dio Héctor. Destacó que este aumento afecta a estudiantes que vienen de fuera, quienes son de bajos recursos y les impide su permanencia en la universidad.

