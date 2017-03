Piden facultades para sancionar venta clandestina de pirotecnia en Tultepec Excélsior

El presidente municipal de Tultepec, Armando Portuguez Fuentes lamentó que el Ayuntamiento no cuente con esas facultades, las cual son jurisdicción del gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que evitaría accidentes como el ocurrido recientemente.



Explicó que, para disminuir los riesgos de más accidentes provocados por el mal manejo de pirotecnia, sobre todo en lugares no permitidos, “es necesario que se desregule la Ley Federal de Armas y Control de Explosivos, para dar a autoridades municipales y del Estado de México, facultades suficientes para regular la actividad como se hace con otras actividades comerciales”, apuntó.



Aseveró que el Ayuntamiento no cuenta con facultades para otorgar permisos, realizar inspecciones o supervisar domicilios, lo cual es jurisdicción del gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena.



Esta institución, dijo, es la que otorga permisos para trabajar la pirotecnia, cuenta con facultades para realizar inspecciones y clausuras en caso de alguna irregularidad, a la vez de suspender permisos si es necesario para evitar que se sigan presentando accidentes como el ocurrido el pasado 4 de marzo en la zona urbana de Tultepec. "El gobierno de Tultepec es el más interesado en dar claridad y seguridad al trabajo de los artesanos de la pólvora, porque de esta actividad dependen el 20 por ciento de la población de este municipio, es decir alrededor de 30 mil habitantes, quienes de manera directa e indirecta trabajan en la elaboración de juguetería pirotécnica”, precisó.

El gobierno municipal sólo puede actuar si quienes comercian con pirotecnia lo hacen sin los permisos correspondientes de manera abierta exhibiendo la mercancía en un local fuera del área permitida, “ahí sí pueden ser retirados, clausurados, porque en estos casos el Código Administrativo da a esa facultad a los ayuntamientos”.



Sin embargo, el alcalde lamentó que la facultad del gobierno municipal sea limitada en asuntos relacionados con la pirotecnia, “lo que no podemos hacer como gobierno municipal, es catear casas donde se presume que trabajan o almacenan material pirotécnico, porque se estarían violentando garantías individuales, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones”.



Lo que sí puede hacer la autoridad municipal y lo realiza, es recibir las denuncias de la ciudadanía que ante estos casos ve amenazada la seguridad de su vida, la de su familia y su patrimonio; para denunciar ante la Sedena que es la que si tiene la facultad de inspeccionar y clausurar.



El presidente municipal Armando Portuguez Fuentes, dijo finalmente que es el Congreso federal quien debe desregular la actual Ley Federal de Armas y Control de Explosivos, para que se den facultades a los estados y municipios de poder regular la actividad pirotécnica con el objetivo de disminuir el riesgo de accidentes, sobre todo en zonas urbanas.



