Piden intervención de la ASE por dinero hallado en oficinas 

En diciembre, personal de la Dirección de Finanzas y Tesorería reportó a las autoridades el hallazgo de 274 mil pesos en efectivo en sobres, en un cajón. Mientras que en la Dirección de Catastro se encontraron 40 mil pesos y los indicios de vales de gasolina por un importe de 150 mil pesos.



El primer edil refirió que el recurso de Finanzas correspondió al pago de un Programa de Empleo Temporal, comprometido con la organización Antorcha Campesina.



Sin embargo, el recurso económico surgió de las cuentas del Fondo 3 que es destinado específicamente para infraestructura y no debió asignarse para el programa.



En tanto que del dinero que se encontró en Catastro, explicó que el municipio está impedido para recibir pagos por impuestos en especie por lo que se verifica la manera en que se procederá en contra de los presuntos responsables.



Dijo que no hay indicios de la manera en que se utilizaron los vales de gasolina que corresponden a un importe grande y se desconoce el motivo que llevó a los exfuncionarios a tomar el dinero en efectivo que presuntamente fue por el pago de impuesto predial.



Haro de la Torre consideró que la Contraloría Municipal hizo una investigación a fondo que permitió obtener los datos correspondientes al recurso económico.



Insistió en que será un tema de la ASE la forma en que se resolverá en contra de quienes tomaron las decisiones.



A fin de evitar observaciones de este tipo por el manejo de recurso en efectivo para los programas sociales, la administración emitirá tarjetas bancarias para el pago a beneficiarios de becas, empleo temporal e incluso, la compensación a los delegados municipales.



Realizará recorrido

El presidente municipal expuso con respecto a la construcción del Centro de Atención y Servicios que se localiza en la carretera a Plateros que hay preocupación porque se limitó la cantidad de empleados en el lugar.



Dijo que espera en próximos días acudir para verificar los avances y hacer valoraciones del recurso necesario para equipar las oficinas.



Aseguró que de acuerdo con lo estimado, la alcaldía se mudaría a este espacio en julio próximo.



mespino@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- El alcalde José Haro de la Torre expuso que la administración que encabeza solicitó la intervención de la Auditoría Superior del Estado para determinar la manera en que se procederá ante el hallazgo de dinero en efectivo en cajones y que correspondió al periodo anterior.

