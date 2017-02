Piden no encender más el conflicto con las mineras Karina Navarrete

La Cámara Minera de México (Camimex) reiteró que el sector minero continuará ejerciendo sus derechos constitucionales de defensa para lograr que el denominado “impuesto ecológico”, vigente desde el 1 de enero de 2017 en esa entidad, sea derogado.



Criticó que la aprobación de la Ley de Hacienda de Zacatecas no fue consultada con el sector productivo del estado.



La Camimex confía en que la SCJN determine invalidar el impuesto, luego de la controversia que se interpuso.



Se destacó que la industria minera contribuye al desarrollo social, a la generación de empleos y al cuidado del medio ambiente.



Resaltaron que el sector genera más de 350 mil empleos directos y más de 1.7 millones de indirectos a nivel nacional; asismismo en Zacatecas, 12 mil personas laboran en esa industria que aporta casi el 30% del Producto Interno Bruto de la entidad.



Ante el cobro de este impuesto, el senador Puente reconoció el trabajo del Gobierno del Estado y de la 62 Legislatura por buscar “dentro de las facultades que se consideraron del ejecutivo del estado de Zacatecas y de la Legislatura alternativas para dar viabilidad y desarrollo a Zacatecas”.



Sin embargo, dijo entender la preocupación del Gobierno Federal de los precedentes que el impuesto ecológico pueda presentar y las afectaciones en otras entidades federativas.



“Es momento que pasemos a un análisis y a una revisión del federalismo que queremos y deseamos y dejar muy claras las facultades de atribuciones de las entidades federativas, municipios, en consecuencia también de la Federación”, dijo el senador.



Puntualizó que no debe de existir un enfrentamiento, sino un ejercicio de la política, “es momento de la unidad en México y yo estoy seguro que en esa unidad el gobierno del estado de Zacatecas y el gobierno de la República la vamos a encontrar”.





Justicia Social: Rivera

Mientras tanto, el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Otilio Rivera Herrera, llamó a respaldar como sociedad la batalla que da el Gobernador Alejandro Tello, pues el Impuesto de Responsabilidad Ambiental es un acto de justicia social y reciprocidad con los zacatecanos.



Al reunirse con ciudadanos y autoridades de Pinos y la región, el secretario Rivera Herrera convocó a las y los zacatecanos a respaldar la batalla histórica que da el mandatario a favor de la entidad, porque está sentando un precedente en el ámbito nacional.



Reafirmó que estos impuestos no afectan los salarios o prestaciones laborales de los trabajadores; al contrario, ayudarían a realizar obras sociales como son la construcción de escuelas, hospitales, drenajes y apoyo para vivienda, entre otros aspectos.



