Piden que les respeten los precios de las plazas

De acuerdo a los cálculos de los miembros de la Unión por el Progreso de Fresnillo, se les cobró la plaza por 36 pesos diarios, cuando se pagaron 14 pesos el año pasado.



Pedro García Balderas, vocero de la unión, expresó que se les presentó un aumento fuera de lugar, por lo que exigirán que no quede de esta manera.



Además hizo un llamado a los regidores para que analicen las propuestas en los impuestos y no se dejen llevar por la mayoría.Teme que los regidores no contribuyan en la defensa de los habitantes pues sus decisiones podrían desencadenar más incrementos.



Una vez que se termine la actividad, buscarán dialogar con las autoridades acerca del control del comercio en la ciudad.



