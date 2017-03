Piden recortar los 146 días de descanso al año que tienen los diputados Redacción

Ante esta situación, el legislador de Morena, José Luis Medina Lizalde, propuso aumentar más días a los periodos de sesiones. La intención, refirió, es que el tiempo de descanso se reduzca al menos a la mitad.

Explicó que el Poder Legislativo tiene dos periodos de sesiones: “el primero del 8 de septiembre al 15 de diciembre, y el segundo que inicia el 1 de marzo y termina el 30 de junio; teniendo así que el primer periodo dura 97 días, lo que equivale a 3.2 meses, y el segundo periodo dura 122 días, es decir cuatro meses”.

Refirió que en otras entidades como Baja California los periodos de sesiones son más amplios.

Insistió en que debe haber más compromiso de los legisladores y criticó que los tiempos cortos, como en Zacatecas, no son suficientes para analizar las propuestas, lo que a veces conlleva a jornadas largas y extenuantes.



Desaparecen 210 centros educativos

Durante la sesión, la diputada Guadalupe González Martínez advirtió que en el medio rural de Zacatecas han sido clausurados 210 centros educativos, entre preescolares, primarias y secundarias por el escaso número de niños que asiste a tomar sus cursos.

Explicó que de las 4 mil 892 escuelas de nivel básico que se contabilizaron en 2015 por parte de la Seduzac, para el año 2016 este número se redujo a 4 mil 682.

Actualmente, expuso, cerca de 16 mil 357 niños en el estado de Zacatecas no están acudiendo a clases debido a diversos factores, entre los que destacan la inseguridad, la migración de las familias del campo hacia las ciudades y a los Estados Unidos, así como la falta de oportunidades económicas.

Además, refirió que en el plantel los planteles “Ana María Irma Maldonado”, ubicado en Villas La Bugambilia,Guadalupe, con un 35 % abandono en su matrícula escolar, lo que consideró alarmante.

Por ello, la legisladora propuso hacer reformas en materia de educación y asistencia social.

Consideró que debe haber más coordinación entre las instituciones educativas y el DIF estatal, a fin de detectar casos de riesgo de deserción y se pueda actuar al respecto.

La diputada también propuso que se emitan alertas de ausentismo y deserción, además de que las autoridades educativas tengan una estrecha relación con instancias que entreguen becas y el mismo DIF estatal.

En otro asunto, la Comisión Legislativa de Gobernación presentó los dictámenes relativos a la determinación de reposición del procedimiento para la designación de contralor municipal de Sain Alto y Valparaíso.





