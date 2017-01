Piden reducir a la mitad las dietas de los diputados Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)

Las propuestas las presentaron Osvaldo Ávila Tiscareño y Jorge Torres Mercado, respectivamente. La Comisión Permanente de la 61 Legislatura las recibió y las turnó de inmediato a las comisiones dictaminadoras.

En su turno, Luis Medina Lizalde, coordinador de la bancada de Morena, presentó a la soberanía popular un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Alejandro Tello a no contratar la deuda pública que le autorizó la 61 Legislatura en diciembre del año pasado.

Con más de dos horas de retraso, la Comisión Permanente sesionó ayer para desahogar una agenda con cuatro iniciativas.

En la primera, Torres Mercado planteó la urgencia de reformar el artículo 44 de la Constitución de Zacatecas y recortar 15 millones de pesos a las prerrogativas que el IEEZ entregará este año a los partidos políticos y que, sin ser año electoral, ascienden a 52.9 millones de pesos.

Propuso el priista modificar la fórmula para determinar el monto del financiamiento. Actualmente el número de electores inscrito en la lista nominal se multiplica por 50% del valor de la unidad de medida. Reducir a 35% -dijo Torres- significaría un ahorro de 15 millones de pesos.

Por su parte, El Antorcho” Ávila Tiscareño llevó a la tribuna de la Comisión Permanente una propuesta para reducir 50% la dieta de todos los diputados.

Estimó que el recorte a las percepciones sería de 50 mil pesos mensuales. Ello permitiría formar una bolsa de 1.5 millones de pesos, que se utilizarían para apoyar a estudiantes de educación básica a través de becas, sujetas éstas a reglas muy claras y rigurosas.

La propuesta contiene una cláusula que especifica que este procedimiento a mantenga y ya no se modifique, tanto para esta como para próximas legislaturas.



donrunrun@yahoo.es En solidaridad con la inmensa mayoría de los zacatecanos que enfrentan una crisis económica muy severa, en mucho generada por el “gasolinazo”, diputados del PRI proponen reformas legales urgentes para recortar 50% de su dieta a los 30 legisladores locales y reducir en 15 millones de pesos el financiamiento público de este año a los partidos políticos.Las propuestas las presentaron Osvaldo Ávila Tiscareño y Jorge Torres Mercado, respectivamente. La Comisión Permanente de la 61 Legislatura las recibió y las turnó de inmediato a las comisiones dictaminadoras.En su turno, Luis Medina Lizalde, coordinador de la bancada de Morena, presentó a la soberanía popular un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Alejandro Tello a no contratar la deuda pública que le autorizó la 61 Legislatura en diciembre del año pasado.Con más de dos horas de retraso, la Comisión Permanente sesionó ayer para desahogar una agenda con cuatro iniciativas.En la primera, Torres Mercado planteó la urgencia de reformar el artículo 44 de la Constitución de Zacatecas y recortar 15 millones de pesos a las prerrogativas que el IEEZ entregará este año a los partidos políticos y que, sin ser año electoral, ascienden a 52.9 millones de pesos.Propuso el priista modificar la fórmula para determinar el monto del financiamiento. Actualmente el número de electores inscrito en la lista nominal se multiplica por 50% del valor de la unidad de medida. Reducir a 35% -dijo Torres- significaría un ahorro de 15 millones de pesos.Por su parte, El Antorcho” Ávila Tiscareño llevó a la tribuna de la Comisión Permanente una propuesta para reducir 50% la dieta de todos los diputados.Estimó que el recorte a las percepciones sería de 50 mil pesos mensuales. Ello permitiría formar una bolsa de 1.5 millones de pesos, que se utilizarían para apoyar a estudiantes de educación básica a través de becas, sujetas éstas a reglas muy claras y rigurosas.La propuesta contiene una cláusula que especifica que este procedimiento a mantenga y ya no se modifique, tanto para esta como para próximas legislaturas. Agregar a favoritos diputados locales

dietas

osvaldo ávila tiscareño

jorge torres mercado