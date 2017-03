Pierde capital $15 millones por no presentar proyectos a tiempo Noé Marín

La capital es una de las tres ciudades patrimonio de la humanidad que no utilizaron los 15 millones anuales que brinda la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ANCMPM) para la conservación del nombramiento.



La secretaría técnica del Centro Histórico informó que, pese a que hace más de dos meses que dejó la presidencia, de acuerdo al portal oficial de ANCMPM, Catarino Martínez sigue registrado como el representante dela asociación en Zacatecas.



Cristina Diaz, secretaria técnica de la ANCMPM, aseguró que el expresidente del concejo interino fue el responsable de la presentación de proyectos para la obtención del recurso, ya que tomó protesta en septiembre y las propuestas se deben presentar en octubre.



Explicó que la propuesta, que se presentó a finales de 2016, aseguraría los recursos para acciones del presente año; sin embargo, desconoció si se realizó el trámite correspondiente y en qué términos se encuentra el presupuesto.



Catarino Martínez, expresidente del concejo interino de la capital, aseguró que sí se presentó un proyecto de trabajo para la conservación del nombramiento, sin embargo, fue rechazado debido al cambio de administración.



“Sí se presentaron, pero, por las circunstancias y por lo que a mí respecta, las reglas del programa operativo establecían que no se podían hacer obras en un mínimo de seis meses”, dijo.



Señaló que una de las reglas que se establecieron en la convocatoria fue que la administración que solicitaba los recursos tuviera al menos seis meses para la ejecución de los proyectos, pero ellos solo tenían tres.



Explicó que, desde antes de que el consejo tomara posesión, Gerardo Guerrero, secretario técnico de ANCMPM, tenía los proyectos elaborados, ya que, dijo, “por proyectos no tuvimos problemas, el problema con nosotros fue el tiempo”.



Martínez aseguró que se realizó la aclaración correspondiente a la asociación internacional sobre la situación en la administración de la capital y les dijeron que el recurso no se perdería, sino que se prolongaría; sin embargo, nunca se les notificó.



“Ellos no dijeron que se fuera perder, ellos dijeron que se manejaría con quienes entraran, es decir, el trámite continuaría; no están perdidos, nada más se iban a prolongar, eso fue lo que se dijo, pero ya no supe si se aprobó o no”, dijo.



Finalmente, el funcionario dijo que la presentación del proyecto “es un trámite abierto”, pero desconoció cuales fueron los términos formales que se obtuvieron para su entrega, ya que, dijo, “solo fui a una junta y no sé cómo les iría”.



