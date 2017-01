Pierde el control del auto en una curva y se estrella contra un muro Redacción

El accidente se registró este jueves a las 3:40 de la tarde en Tránsito Pesado, justo en el paso a desnivel del fraccionamiento Colinas del Padre, tercera sección, en dirección a la salida a Fresnillo.



En este se vio involucrada una mujer de aproximadamente 30 años, la cual se sumó a la lista de conductores que han participado en accidentes en esta curva peligrosa de la cual, hileras de vibradores advierten para que los automovilistas tengan precaución.



Ella conducía un Volkswagen Beetle, gris, con placas ZDC 562 V, al que dañó considerablemente de la parte delantera, al momento que lo impactó contra la barrera de contención.



Afortunadamente, ningún vehículo conducía atrás de ella y, a pesar del golpe, no resultó lastimada por lo que no fue necesaria la presencia de los cuerpos de auxilio.



El reporte fue atendido por agentes de la Policía Federal, quienes levantaron el acta de hechos correspondiente cuando se quedaron a cargo de la situación.



El incidente, provocó afectaciones, aunque no de consideración al Tránsito vehicular y fue necesario abanderar el lugar con conos de precaución.



Al final, el coche fue retirado por una grúa y enviado al corralón a espera del dictamen que defina la parte administrativa del accidente y así la propietaria pueda recuperarlo.



