Pierde Real Madrid a Marcelo y Modric 

Marcelo sufrió una lesión de tendón de la corva izquierda en el triunfo del sábado por 2-1 sobre el Málaga en la liga española. El equipo no indicó por cuánto tiempo el extremo izquierdo brasileño estará alejado de las canchas, pero la lesión podría dejarlo fuera por aproximadamente un mes.

Marcelo tuvo que ser sustituido a los 26 minutos del duelo con el Málaga en el Estadio Santiago Bernabéu.

Modric fue reemplazado a los 79 al mostrar dolor en la pierna derecha. Las pruebas realizadas el lunes revelaron una distención de aductor derecho, lo que lo mantendrá en la banca al menos por una semana.

Cristiano Ronaldo, el máximo anotador del equipo con 12 goles, se quejó de una lesión en un pie después del juego del sábado, pero es poco probable que el malestar impida su participación en los próximos compromisos del Madrid.



