Pierden 1.8 millones de pesos por falta de escrituras 

svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- La falta de certeza jurídica propició que se perdiera un millón 800 mil pesos para equipamiento del teatro Hinojosa, además, la segunda etapa de rehabilitación del edificio de la Torre no se realizará.El presidente del Comité de Pueblos Mágicos, Pablo Alejandro Torres Corpus, informó que hasta no tener con escrituras en el edificio de la Torre, no se podrá acceder a recursos para que se abra al público nuevamente.En el edificio de la Torres se puede utilizar la parte de abajo, pero se correría el riesgo como pasó con el teatro de que se convierta en bodega de lujo por no estar finalizado al 100% y para que sea funcional se requieren un promedio de 2 millones de pesos.Manifestó que ya se hizo una sugerencia al presidente municipal de una mecánica en la que se podrá agilizar el trámite de escrituración, para lograr obtener el recurso.Pues en la misa situación se encuentra el teatro el cual también cuenta con un patronato que preside Antonio Sánchez González, quien informó que el órgano que representa únicamente es para gestionar recursos.No obstante dijo que en la administración pasada habló con la entonces sindicó Margarita Berúmen, sobre la certeza jurídica y el reglamento del teatro pero no se realizó ningún trabajo por lo que buscará reunirse con el alcalde actual para exponerle la problemática y se den alternativas para la escrituración del edificio.

