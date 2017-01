Pierden $400 mil por cierre de alcaldía Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Marcela Espino)



Este viernes, autoridades se anticiparon a los manifestantes quienes tomaron las oficinas durante el jueves y evitaron el cobro del impuesto.



Daniel Ramírez Díaz, secretario de Gobierno, explicó que tuvo un diálogo con los manifestantes y respetará su presencia afuera de la alcaldía.



Sin embargo, determinó evitar el cierre a fin de que los contribuyentes, que en su mayoría son adultos mayores, se acercaran a las oficinas de Catastro para estar al corriente en el pago de sus impuestos.



Esperan recuperar ingresos

Por su parte, el responsable de Catastro, Mario Alberto Cruz Reyes, afirmó que de acuerdo con el ritmo de recaudación que se presentó en los primeros días de la semana, se dejaron de recibir dicha cantidad de recursos.



Estimó que hasta este jueves se habían presentado más de mil 600 contribuyentes para hacer su pago y se tenía una recaudación de cerca de 700 mil pesos.



Este viernes, los fresnillenses se acercaron a la presidencia para hacer sus pagos y poco a poco accedieron al edificio en donde se encuentra Catastro.



Elementos de la Dirección de Seguridad Pública colocaron vallas en la puerta principal y de inicio, solicitaban la credencial de elector para permitir el acceso. Más tarde, ya no fue necesario mostrar el documento.



En tanto que los manifestantes que hacen presencia desde el martes en la explanada de la alcaldía, permanecieron afuera promoviendo que no se pagaran los impuestos.



De igual manera, permanecen cerradas oficinas de Recaudación de Rentas de la zona centro por parte de los manifestantes y este viernes, lograron evitar el acceso a funcionarios de la Secretaría de Finanzas en la delegación de la Dirección de Tránsito y Vialidad que hasta hace unos días, estaba aún en funcionamiento.



Para este sábado, se prevé la organización de una marcha en el centro de la ciudad que se convoca en redes sociales.



Hubo daños

En el transcurso de la noche de este jueves, se registraron daños a botes de basura localizados en el Jardín Madero y en el árbol de Navidad, colocado en la explanada de la presidencia municipal.



Ramírez Díaz explicó que elementos de la corporación municipal están pendientes de que se eviten disturbios a consecuencia de las manifestaciones y en el caso del perjuicio al árbol se emprendió la denuncia que corresponde.



Mientras que los manifestantes que permanecen en el centro de la ciudad, se deslindaron de estas acciones, pues afirman que sus actividades de protesta no contemplan disturbios ni daños.



mespino@imagenzac.com.mx Derivado del cierre de la presidencia, el municipio dejó de recaudar entre 300 y 400 mil pesos correspondientes al pago del impuesto predial.Este viernes, autoridades se anticiparon a los manifestantes quienes tomaron las oficinas durante el jueves y evitaron el cobro del impuesto.Daniel Ramírez Díaz, secretario de Gobierno, explicó que tuvo un diálogo con los manifestantes y respetará su presencia afuera de la alcaldía.Sin embargo, determinó evitar el cierre a fin de que los contribuyentes, que en su mayoría son adultos mayores, se acercaran a las oficinas de Catastro para estar al corriente en el pago de sus impuestos.Por su parte, el responsable de Catastro, Mario Alberto Cruz Reyes, afirmó que de acuerdo con el ritmo de recaudación que se presentó en los primeros días de la semana, se dejaron de recibir dicha cantidad de recursos.Estimó que hasta este jueves se habían presentado más de mil 600 contribuyentes para hacer su pago y se tenía una recaudación de cerca de 700 mil pesos.Este viernes, los fresnillenses se acercaron a la presidencia para hacer sus pagos y poco a poco accedieron al edificio en donde se encuentra Catastro.Elementos de la Dirección de Seguridad Pública colocaron vallas en la puerta principal y de inicio, solicitaban la credencial de elector para permitir el acceso. Más tarde, ya no fue necesario mostrar el documento.En tanto que los manifestantes que hacen presencia desde el martes en la explanada de la alcaldía, permanecieron afuera promoviendo que no se pagaran los impuestos.De igual manera, permanecen cerradas oficinas de Recaudación de Rentas de la zona centro por parte de los manifestantes y este viernes, lograron evitar el acceso a funcionarios de la Secretaría de Finanzas en la delegación de la Dirección de Tránsito y Vialidad que hasta hace unos días, estaba aún en funcionamiento.Para este sábado, se prevé la organización de una marcha en el centro de la ciudad que se convoca en redes sociales.En el transcurso de la noche de este jueves, se registraron daños a botes de basura localizados en el Jardín Madero y en el árbol de Navidad, colocado en la explanada de la presidencia municipal.Ramírez Díaz explicó que elementos de la corporación municipal están pendientes de que se eviten disturbios a consecuencia de las manifestaciones y en el caso del perjuicio al árbol se emprendió la denuncia que corresponde.Mientras que los manifestantes que permanecen en el centro de la ciudad, se deslindaron de estas acciones, pues afirman que sus actividades de protesta no contemplan disturbios ni daños. Agregar a favoritos cierre de presidencia

daniel ramírez díaz

ingresos

recaudación de rentas