Piñata de Trump no ayuda a la relación con EU: Larry Rubin

Este viernes, el posible nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Larry Rubin, visitó por primera vez el recinto legislativo para reunirse con el coordinador de los perredistas, Miguel Barbosa, quien justo hace un mes fue anfitrión de una posada en la que rompieron una piñata con la figura de Trump. Vamos a estar buscando en las próximas semanas acercarnos a diferentes grupos parlamentarios, a diferentes líderes del Congreso justo ayudando, o coadyuvando a que esto se dé, que ya un marco de confianza entre México y Estados Unidos”, dijo.

Recientemente Miguel Barbosa subió a su cuenta de Facebook un son jarocho con insultos para Trump.



Al respecto, el representante estadunidense de los republicanos en México, reconoció en entrevista para Grupo Imagen, antes del encuentro con el senador mexicano, que estas acciones no coadyuvan a mejorar la relación con el próximo gobierno estadunidense.

No es tanto a Donald Trump que molestan mucho estas acciones, sino a los americanos que son aliados de México, y al igual que a muchos mexicanos, no creen que sea la manera más correcta o idónea de fortalecer la relación”, dijo.

Como Excélsior adelantó este viernes por la mañana, Rubin y Barbosa sostuvieron un encuentro privado en oficinas del Senado, al medio día. La reunión duró alrededor de 30 minutos, y hasta el momento no hay posición del PRD.



