"Pinos no perderá su nombramiento": Rodríguez

Marcos Rodríguez sentenció que la pérdida del nombramiento en la actualidad solo se trata de rumores y el ayuntamiento ya trabaja en proyectos para mantener los atractivos de Pinos.



“Estamos en la remodelación del Callejón del Beso donde Pinos ha sido favorecido gracias al apoyo del secretario de Turismo Eduardo Yarto, y también tenemos ya en puerta la certificación de algunos negocios que es parte de las observaciones que teníamos para conservar la denominación”, explicó el edil.



Aunque no dio una cifra exacta de las aportaciones recibidas por el gobierno Federal y Estatal, comentó que el municipio realiza una inversión directa de 100 mil pesos para mantener el nombramiento como Pueblo Mágico.



