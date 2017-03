Perro pitbull salva a niño de morir ahogado en un río de Australia Excélsior

Medios locales detallaron que la heroica acción de la mascota tuvo lugar el 2 de marzo en el río Murray, cuando una mujer de 27 años presuntamente intentó ahogar a sus hijos de 5 y 9 años de edad.



Al parecer, Buddy, como llaman al perro, se percató que los menores luchaban por sus vidas dentro del río y acudió a su rescate, desafortunadamente no alcanzó a salvar al niño más pequeño.



En el momento de los hechos, debido al forcejeo Buddy mordió a la mujer en uno de los brazos y también alcanzó a herir al mayor de los niños, lo que motivó a los servicios de emergencia a capturar al perro acusado de atacar a los miembros de la familia.



Tras los hechos, los amos de Buddy iniciaron una petición en las redes sociales para que no se sacrificara al animal, ya que según ellos, nunca fue un perro agresivo.



Buddy no tiene un historial de ser un perro peligroso y con toda seguridad nunca ha mordido a nadie y nunca ha sido confiscado. Buddy es un miembro de nuestra familia y ha crecido en torno a los niños toda su vida y ha sido el perro más suave. Vio claramente a un niño en peligro y trató de ayudar, los perros no tienen las manos para ayudar como seres humanos. Tienen sus dientes para ayudar y al hacerlo está siendo retratado como si este perro hubiera atacado al niño", se detalla en la solicitud que en tan sólo dos días alcanzó más de 50 mil firmas.



Luego de las investigaciones, autoridades locales recomendaron no sacrificar a Buddy debido a que el animal sólo respondió a circunstancias extremas. La mujer fue acusada del homicidio de los niños.



