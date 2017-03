Planea la JIAPAZ abrir más puntos de abastecimiento Karla Padilla

Dicho objetivo contempla una inversión de 30 millones de pesos, que resultará de los contratos firmados con productores agrícolas y empresas como Ahresty Mexicana y Yusa Autoparts.

“Toda esa agua con la que contamos en la planta tratadora de Osiris se estaba enviando al arroyo, no se estaba aprovechando”.



“Ya con el convenio que hicimos con los cinco ejidos de Guadalupe, Santa Mónica, Tacoaleche y dos uniones agrícolas se estará aprovechando esta cantidad de casi 150 litros por segundo que generará un polo importante de desarrollo económico en esa zona”, puntualizó.



El director dijo que estas estrategias beneficiarán en gran medida a los agricultores zacatecanos que requerían la formalización de un convenio para poder acceder a recursos de la Secampo y la Sagarpa para el tema de la tecnificación.



“Por cada litro que nosotros podamos compartir o vender también es una generación de recaudación”, y precisó que se están pagando aproximadamente 10 centavos por metro cúbico de agua que representarían 300 mil pesos mensuales y más de tres millones anuales”.



Con Yusa Autoparts se contempla la venta de 150 litros por segundo, con la que generarían un millón de pesos mensuales también gracias a una línea de conducción de la comunidad de la planta tratadora a la empresa.



“Lo que nosotros estamos previendo ya con todo recurso es hacer unas nuevas fuentes de abastecimiento del lado de Guadalupe”.



“Como lo hemos comentado de los cinco sistemas de los cuales se está repartiendo el agua a estos municipios, cuatro están del lado de Zacatecas y Vetagrande. Únicamente hay uno en el área de Bañuelos-San Ramón y con esto pues no alcanzamos a abastecer todo lo que es la zona nueva de Guadalupe”, afirmó.



El objetivo es utilizar el 100% del agua tratada en la planta Osiris, por lo que Rentería indicó que seguirán en diálogo con productores y los ayuntamientos.



En otro tema, el funcionario señaló que el dos por ciento de la población de estos municipios no cuenta con acceso pleno al agua, por lo que trabajarán en la construcción de dos nuevos pozos y un tanque de almacenamiento.



Esta obra se ejecutará en el municipio de Guadalupe donde colonias como El Dorado, Bernárdez, Lomas de Galicia y La Cañada no cuentan con un servicio constante de agua.



Asimismo beneficiaría a habitantes de La Victoria, El Paraíso y los vecinos de la avenida 5 de Mayo en la que debido a la incrustación de sarro en las tuberías de estas y otras colonias regulares e irregulares.



Sobre la obra detenida en Colinas I y II de Zacatecas, Rentería López recordó que la situación deriva de la falta del pago de recurso a la empresa constructora que realizó la rehabilitación completa de las redes de drenaje y agua potable.



