Plazas a concurso en bachillerato

Si bien es cierto es una cantidad importante de plazas y de horas, las necesidades de los subsistemas varían, debido principalmente a las jubilaciones, defunciones y licencias sin goce de sueldo.

Cuando se describen las plazas y horas por subsistema, encontramos lo siguiente: los CBTas están ofertando 36 plazas, siendo definitivas 31 de medio y tres cuarto de tiempo. Los CETis y CBTis ofrecen 14 plazas definitivas de medio tiempo. Colegio de Bachilleres 10 plazas de medio y tres cuartos de tiempo, 2 son definitivas y también concursa 202 horas, 51 de ellas son definitivas. Los EMSAD publicaron 371 horas temporales. CECYTEZ tiene 1551 horas, 169 son definitivas y Preparatorias Estatales publicó su convocatoria con 0 plazas y horas.

Se establece como requisito para participar en el concurso ser egresado de alguna institución de educación pública o particular, que cuente con el perfil específico señalado en el anexo 1 de la convocatoria, sin embargo, se da la posibilidad de que cuando el aspirante cuente con título de Licenciatura o Maestría no afín a las áreas del conocimiento requeridas, el nivel de preparación podrá acreditarse con título del grado superior que correspondan a las mismas.

No podrán participar quienes hayan ingresado de manera definitiva y se encuentren en el proceso de inducción como resultado del concurso extraordinario 2014-2015 y Convocatorias 2015-2016 o 2016-2017.

Los aspirantes deben pre-registrarse en www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx hasta el 24 de marzo de 2017, en esta página se encuentran las guías y bibliografía de apoyo. En la sede de registro se recibirá la ficha de examen nacional, previa recepción de los documentos requeridos. El examen se efectuará el 13 y 14 de mayo y los resultados se darán a conocer el 21 de julio de 2017.

Además de las plazas y horas a concurso, los subsistemas deben asignar en orden de prelación todas las plazas vacantes que se generen desde que se publica la convocatoria hasta antes del inicio del próximo ciclo escolar, por lo cual es importante que quienes aspiran a ingresar a la docencia participen y alcancen el nivel de idóneo para estar en posibilidades de obtener una plaza.



