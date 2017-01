Poca, la infraestructura hotelera en Río Grande Alejandro Castañeda

En la actualidad el municipio tiene 6 establecimientos que ofrecen habitaciones a quien necesita pasar una noche en Río Grande.



Moteles como El Carretón, Río Grande y JM, están alejados del centro de la ciudad, pero a pesar de esto tienen una buena afluencia de clientes que buscan sus servicios por uno o varios días.



El Hotel Conquistador, ubicado en la calle Zaragoza del primer cuadro de la ciudad y con 24 habitaciones, es uno de los más solicitados por los visitantes, quienes aprovechan la cercanía y el servicio de restaurant.



A pesar de la poca capacidad no hay temporadas altas de ocupación y la mayoría de los clientes son grupos musicales, transportistas o empresarios que realizan negocios en la ciudad.



También existen otros hoteles y hostales que registran meses donde su ocupación es nula, como lo es el Hotel Vista Hermosa de 8 habitaciones y ubicado en el callejón Guerrero, casi frente a la Plaza Principal.



Imagen habló con uno de los empleados, quien decidió omitir su nombre, y apuntó que desdehace 2 semanas no han registrado a ninguna persona a pesar de lo accesible de los precios que van desde los 200 pesos.



En la Posada San José, inmueble ubicado en las cercanías de la Alameda Benito Juárez, funciona esporádicamente y también es poco concurrida por la falta de mantenimiento, además que en su fachada se exhibe una manta de venta.



La crisis de la ocupación hotelera en Río Grande por la falta de un departamento municipal de Turismo que se encargue de promocionar los atractivos del municipio, derivó en que 2015 dejara de funcionar el Hotel Plaza Real, uno de los hoteles de mayor tradición.



El propietario vendió el inmueble a una reconocida cadena de tiendas departamentales y el hotel fue demolido.



Actualmente en la Plaza Principal se realizan trabajos de construcción de una plaza comercial que presuntamente albergara un pequeño hotel.



La falta de hoteles, hostales o casas de huéspedes representan una fuga de visitantes para el municipio, el cual no tiene un plan para atraer turismo.



Esto también representará una complicación para los visitantes de otras ciudades que decidan asistir a la próxima Feria de Carnaval de Río Grande 2017 a realizarse la última semana de febrero y cuando se esepera una importante afluencia de turista en el municipio.





