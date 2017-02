Podrán reprogramar sus vuelos, afectados por cierre de carretera al aeropuerto Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Bernardo Gutiérrez Navarro, director general del Centro SCT Zacatecas, dio a conocer que por parte de esta dependencia se realizaron acciones inmediatas de coordinación con las aerolíneas y autoridades del Aeropuerto, para velar por los intereses de los usuarios de este servicio de transporte.



Agregó que no han sido cancelados vuelos con origen en la terminal local; sin embargo, éstos han partido con el mínimo de pasajeros, pues varios de ellos no pudieron llegar, debido al bloqueo suscitado la mañana de este martes en la carretera federal 45, a la altura de la empresa Cesantoni.



Además, explicó que hasta el momento el arribo de aeronaves con destino a la entidad se desarrolla de manera normal.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que las personas que perdieron sus vuelos, por el cierre vial realizado por manifestantes en la carretera federal 45, que conduce al aeropuerto “Gral. Leobardo C. Ruiz” en Calera, podrán reprogramar su fecha de abordaje sin ningun cargo adicional.Bernardo Gutiérrez Navarro, director general del Centro SCT Zacatecas, dio a conocer que por parte de esta dependencia se realizaron acciones inmediatas de coordinación con las aerolíneas y autoridades del Aeropuerto, para velar por los intereses de los usuarios de este servicio de transporte.Agregó que no han sido cancelados vuelos con origen en la terminal local; sin embargo, éstos han partido con el mínimo de pasajeros, pues varios de ellos no pudieron llegar, debido al bloqueo suscitado la mañana de este martes en la carretera federal 45, a la altura de la empresa Cesantoni.Además, explicó que hasta el momento el arribo de aeronaves con destino a la entidad se desarrolla de manera normal. Agregar a favoritos manifestaciones

protesta

bloqueo carretero

impuesto ecológico