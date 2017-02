Podría gasera pagar hasta $30 mil por tirar escombro Noé Marín

Después de que los vecinos de la colonia Camino Real denunciaran que la gasera dejó en malas condiciones las calles debido a la instalación de una tubería subterránea, el municipio advirtió que tomará cartas en el asunto.



Hugo Díaz Soto, director de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente de Guadalupe, dijo que debido a la demanda de los habitantes, Fenosa solicitó un permiso para instalar tubería subterránea en algunas colonias.



Señaló que, aunque el municipio otorgó una autorización para que se realizaran los trabajos correspondientes, uno de los acuerdos fue que no se viera afectada la vía pública y se respetaran los periodos de retiro de escombro.



El director dijo que hoy acudirá una cuadrilla de inspectores a las colonias en las que se ejecutó el proyecto para revisar el trabajo y verificar si las calles fueron afectadas; en caso de encontrar faltas, se sancionará a la empresa.



Precisó que las multas por afectar la vía pública, en el caso de específico de esta obra, la empresa podría pagar 30 mil pesos.



Soto señaló que, de acuerdo a lo establecido en el permiso, la empresa deberá terminar los trabajos esta semana para que el municipio realice las verificaciones correspondientes, antes de entregar la obra a la colonia.



escombro

denuncia ciudadana

gasera

basurero