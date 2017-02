'Podría haber más casos de microcefalia’: advierte Narro Excélsior

José Narro Robles sostuvo que la Secretaria de Salud realiza el seguimiento de más de 4 mil mujeres embarazadas portadoras del virus del Zika.



El titular de Salud insistió que hasta el caso confirmado este viernes, el país no tuvo ningún reporte de microcefalia en más de 500 embarazos que llegaron a término.



Por lo que reiteró que las autoridades de salud mantendrán la vigilancia de los casos de contagio de zika en mujeres embarazadas.

CONFIRMAN 488 CASOS DE ZIKA EN OAXACA La Secretaría de Salud confirmó que actualmente son 488 casos confirmados con virus zika en la entidad, de los cuales 196 corresponden a mujeres embarazadas, las que están bajo observación además que se realizaron acciones de control alrededor de las viviendas y comunidades.



Luego de confirmarse el primer caso de microcefalia en un recién nacido asociado a infección por virus zika, la titular de la dependencia, Gabriela Velásquez Rosas, aseguró que la paciente no fue atendida en ninguna de las seis jurisdicciones sanitarias del estado, aunque es de origen oaxaqueño.



A través de un comunicado, sostuvo que la mujer fue canalizada al Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes", en la Ciudad de México donde se le realizó el protocolo de identificación al cuerpo del neonato, hasta su plena confirmación.



Precisó que el parto de la paciente de 25 años fue el pasado 5 de noviembre, pero el producto falleció tras del alumbramiento. Por esta causa, el Instituto de Perinatología aplicó el protocolo para identificar defectos al nacimiento, encontrándose que la madre padeció zika durante el periodo de gestación.



