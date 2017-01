Polémico youtuber congeló y descongeló a pez; ¿sobrevivió? Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Dmitry Shilov sumergió a un vertebrado en nitrógeno líquido, lo congeló y después lo regresó al agua para ver si sobrevivía…



Dmitry Shilov se ufanó de su ‘sapiencia’ al lado de un amigo, quien lo acompañó a un acuario para adquirir un pez, sin más objetivo que sumergirlo en un recipiente con gas licuado, un gas que puede provocar explosión a través de la condensación, congelación al contacto y asfixia por saturación del aire.









Nada ingenuo fue Shilov, quien empleó un gorro y unos guantes para tomar al pez y dejarlo caer en la caja con nitrógeno líquido. 20 segundos sumergido y el vertebrado quedó completamente congelado.



Era un ‘hielo’ cuando lo sacó y lo regresó a la pecera, ahí, con su sarcástica risa observó cómo empezaba a moverse… lo increíble fue que tras someter al especie acuática, los sujetos decidieron regresar al pez a un lago… La acción fue criticada por los usuarios de redes sociales. UNA PRUEBA INNECESARIA No es nueva la supuesta teoría, en enero de 2015, un sujeto sacó del congelador un pez, lo sumergió en agua tibia y tras unos minutos empezó a cambiar de color y se movió.



¿Un pez congelado puede volver a la vida? No hay ningún milagro, varios vertebrados toleran la congelación", señaló Juan Ignacio Pérez, investigador de la Universidad del País Vasco.

El experto en fisiología planteó en Naukas… Hay animales que se congelan y permanecen con vida, y no me refiero a animales que toleran eventos de congelación ocasionales, sino congelaciones que tienen relevancia ecológica. A esos animales se les llama, en inglés, freeze tolerant. Los animales freeze tolerant o criotolerantes afrontan periodos de congelación de forma periódica cada año, al llegar el invierno”.

Y precisó: Un porcentaje significativo de sus fluidos corporales (entre el 50 y el 70% en la mayoría de los casos) permanece congelado durante días o semanas y bajo esas condiciones casi todas las funciones del animal se detienen. Se encuentran en la condición más próxima posible a la muerte”.

En el caso del pez, lo que se presentó fue un proceso de ‘congelación superficial’. Al pasar a nitrógeno líquido por algunos segundos, el vertebrado no llegó a congelarse por dentro. En este caso las escamas que recubren al animal actuaron como barrera protectora y aislante.









