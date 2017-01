Policía dispara y mata a un compañero en un centro comercial Excélsior

La identidad del policía que disparó permanece bajo reserva.



De acuerdo con lo reportado por medios locales, los efectivos sostuvieron un desencuentro, derivado del cual forcejearon y se enfrentaron al interior de la bodega ubicada en una popular plaza comercial de Puebla.



El incidente registrado cerca de la medianoche del sábado provocó una fuerte movilización policial en el centro comercial.



Hasta la tarde del domingo, las autoridades poblanas no han detallado los motivos en medio de los que se dio el desencuentro que acabó con la vida de uno de los uniformados.



Las primeras versiones sobre el hecho indican que podría estar involucrado un móvil de venganza pasional, mientras que, una segunda teoría sobre el caso apunta a que la detonación del arma de fuego se dio de manera accidental.



La identidad del agente que abrió fuego contra su compañero no ha sido confirmada, no obstante, se sabe que es un elemento de reciente ingreso y con una edad de apenas 19 años.



Mientras que, el policía auxiliar fallecido fue identificado como Juan Antonio de 36 años de edad.



