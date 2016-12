Policía: Embajador de Grecia en Brasil está desaparecido AP

Kyriakos Amoiridis fue visto por última vez el lunes por la noche, informó la policía en un comunicado emitido el jueves, aunque no dijo dónde.



Ni la embajada de Grecia, en la capital Brasilia, ni el consulado de ese país en Río de Janeiro contestaron mensajes que le envió The Associated Press para pedirles información sobre el paradero del embajador.



Amoiridis comenzó su carrera como diplomático en 1985 en Atenas y fue nombrado embajador en Brasil en el 2016, de acuerdo con el sitio web de la embajada. Antes, fue embajador en Libia y trabajó como cónsul en Río de Janeiro.



