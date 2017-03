Policía Estatal Preventiva detiene a dos jóvenes en posesión de arma en Tlaltenango Redacción

Las acciones tuvieron lugar cuando dichas autoridades policiales, comisionadas a la Unidad Regional de Seguridad (Unirse) Malpaso, realizaban recorridos de vigilancia en un camino de terracería de dicha localidad.



Los uniformados marcaron el alto a los ocupantes de una camioneta Nissan pick up, modelo 1996, color blanco y placas de circulación del estado de Zacatecas, en la que viajaban ambos jóvenes.



Los ocupantes dijeron llamarse Ricardo N. y Víctor Manuel N., ambos de 18 años de edad, quienes no contaban con objetos prohibidos entre su ropa al momento de la revisión corporal.



Sin embargo, cuando los efectivos policiales revisaron el interior de la camioneta encontraron el rifle calibre 22, así como una bolsa de plástico color negro, que contenía 28 cartuchos útiles.



Toda vez que los jóvenes no lograron demostrar la posesión legal del arma y los cartuchos, junto con la camioneta fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para integrar la Carpeta de Investigación correspondiente, según infomró un comunicado.



