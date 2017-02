Policía Federal intercepta vagonetas con 30 migrantes en Coahuila Excélsior

Compartir: Liga Compartir: ( Excelsior ) "Tras desplegar vigilancias fijas y móviles en la carretera Saltillo-Torreón, tramo Libramiento Norte de La Laguna, del municipio de Torreón, policías federales tuvieron contacto con tres vagonetas que transitaban con cristales polarizados y no permitían la visibilidad al interior”, explicó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).



Los elementos pidieron a los choferes que detuvieran los vehículos para informarles de su falta al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal y para efectuar una inspección. Al realizar la revisión al interior de las unidades, los elementos detuvieron a 30 migrantes centroamericanos sin documentos que no acreditaron su legal tránsito por territorio nacional.

"Los extranjeros fueron llevados a las instalaciones de la subdelegación del Instituto Nacional de Migración ubicada en Torreón, Coahuila, para recibir asistencia consular para el reconocimiento de nacionalidad y otorgarles el retorno asistido”, mencionó la Comisión.

Los conductores fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación para continuar con las investigaciones correspondientes.



