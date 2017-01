Policía Ministerial, en alerta por robos Redacción

Lo anterior, luego de que una familia oriunda de León, Guanajuato, fuera despojada de su vehículo con lujo de violencia.



Roberto Said Lira Rivas, delegado de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Zacatecas (PGJEZ) en Fresnillo, confirmó que existe la denuncia por el robo de vehículo.



Informó que debido a la situación, elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) realizaron una búsqueda para dar con los responsables y la unidad.



Sin embargo, existe la posibilidad de que los responsables hayan abandonado el municipio e incluso el estado.



Refirió que lo importante es que la familia está sana y salva, por lo que seguirán investigando.



