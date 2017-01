Policías de la capital laborarán ocho horas a partir de este lunes Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: También se entregaron reconocimientos a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de la capital. (Cortesía) Catarino Martínez Díaz, anunció que a partir de este lunes, se reducirán sus jornadas laborales a ocho horas.



Se destacó que ello permitirá evitar que los principales problemas familias, como la desintegración, que resulta preocupante por las excesivas y a veces hasta inhumanas cargas de trabajo, se sigan dando.



El alcalde dijo que la reducción de los horarios permitirá que tanto las mujeres como los hombres disfruten de sus hijos y ellos, de la figura paterna y materna, por ello pidió a los comandantes, Juan José Ríos, y Juan José de la Rosa Revilla, que: “demos un golpe definitivo para que no sea en el núcleo de las corporaciones donde se desintegren más las familias”. Este logro será posible, debido a la contratación de 21 elementos más en lo que va de esta Administración. Lo ideal, dijo el presidente concejal, es llegar, al menos a los 200 elementos.



Así también, y viendo la dificultad que causan los estrictos exámenes a que se someten los aspirantes a ser policías, Catarino Martínez consideró que desde el nivel federal debe analizarse el criterio, para que no solo la prueba del polígrafo influya en la selección, sino también ver otros muchos aspectos, como la evaluación psicológica, el comportamiento personal, los estudios, la preparación y la voluntad de salir adelante.



El alcalde hizo referencia en el mensaje dirigido a los elementos de la corporación, en un acto realizado en Casa de la Cultura, donde hizo entrega de reconocimientos por cinco y más años de servicio, que cuando asumió esta responsabilidad le dijeron que el tema de la policía era el más complicado, pero gratamente se dio cuenta que al contrario, fue la parte más bonita del servicio público.



Era cuestión, dijo, de que se les diera la confianza, de buscar el diálogo con ellos, y de eso, afirmó, siempre estuvo convencido como lo estuvo de que dentro de la corporación cualquiera podría asumir la responsabilidad de dirigir la corporación. “Lo que querían ustedes es que les tuvieran confianza”, expresó al referir el buen trabajo desempeñado por los comandantes, Ríos y de la Rosa Revilla, a quienes finalmente eligió como encargados. Acompañado de la síndico Susan Cabral, del secretario del Ayuntamiento, Enrique Flores y Concejales, consideró el alcalde Catarino Martínez, que la corporación es una de las áreas más sensibles, y dijo estar seguro que las futuras autoridades sabrán cuidar de ella.



En su mensaje también agradeció a quienes desde el área administrativa tienen la tarea complicada cuidar los separos; a los abogados que realizan los expedientes o a quienes reciben las llamadas urgentes de la ciudadanía. “Todos deben sentirse orgullosos. Zacatecas está en buenas manos. Ustedes son parte indispensable de nuestra sociedad y deben estar convencidos de que el trabajo que realizan es honorable y digno”, y por eso deben sentirse orgullosos de portar el uniforme. El alcalde recordó la gran labor que en estos más de tres meses ha hecho para que los policías socialicen su trabajo, pues estar cerca de la ciudadanía es el mejor camino para ganar su confianza.



Dijo que desde cualquier área, se llevan su amistad. Fueron la parte más bonita de la Administración, añadió, porque supieron responder con creces a las voluntades, y ser sensibles a los requerimientos de la sociedad.



Luego del acto protocolario y la misa de acción de gracias, el Ayuntamiento ofreció un desayuno con rifas y regalos.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Al hacer entrega de reconocimientos a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de la capital, el presidente del Concejo Interino,, anunció que a partir de este lunes,Se destacó que ello permitirá evitar que los principales problemas familias, como la desintegración, que resulta preocupante por las excesivas y a veces hasta inhumanas cargas de trabajo,El alcalde dijo que la reducción de los horarios permitirá que tanto las mujeres como los hombres disfruten de sus hijos y ellos, de la figura paterna y materna, por ello pidió a los comandantes,, y, que:Este logro será posible, debido a la contratación de 21 elementos más en lo que va de esta Administración. Lo ideal, dijo el presidente concejal, es llegar, al menos a los 200 elementos.Así también, y viendo la dificultad que causan los estrictos exámenes a que se someten los aspirantes a ser policías,consideró que desde el nivel federal debe analizarse el criterio, para que no solo la prueba del polígrafo influya en la selección, sino también ver otros muchos aspectos, como la evaluación psicológica, el comportamiento personal, los estudios, la preparación y la voluntad de salir adelante.El alcalde hizo referencia en el mensaje dirigido a los elementos de la corporación, en un acto realizado en, donde hizo entrega de reconocimientos por cinco y más años de servicio, que cuando asumió esta responsabilidad le dijeron que el tema de la policía era el más complicado, pero gratamente se dio cuenta que al contrario, fue la parte más bonita del servicio público.Era cuestión, dijo, de que se les diera la confianza, de buscar el diálogo con ellos, y de eso, afirmó, siempre estuvo convencido como lo estuvo de que dentro de la corporación cualquiera podría asumir la responsabilidad de dirigir la corporación.Acompañado de la síndico Susan Cabral, del secretario del Ayuntamiento, Enrique Flores y Concejales, consideró el alcalde Catarino Martínez, que la corporación es una de las áreas más sensibles, y dijo estar seguro que las futuras autoridades sabrán cuidar de ella.En su mensaje también agradeció a quienes desde el área administrativa tienen la tarea complicada cuidar los separos; a los abogados que realizan los expedientes o a quienes reciben las llamadas urgentes de la ciudadanía.El alcalde recordó la gran labor que en estos más de tres meses ha hecho para que los policías socialicen su trabajo, pues estar cerca de la ciudadanía es el mejor camino para ganar su confianza.Dijo que desde cualquier área, se llevan su amistad. Fueron la parte más bonita de la Administración, añadió, porque supieron responder con creces a las voluntades, y ser sensibles a los requerimientos de la sociedad.Luego del acto protocolario y la misa de acción de gracias, el Ayuntamiento ofreció un desayuno con rifas y regalos. Agregar a favoritos zacatecas

catarino martínez

seguridad pública

juan jose de la rosa