Policías de Río Grande reciben entrenamiento físico

Gaspar Monroy Romero, director de la corporación, informó que continuamente los policías acuden a la Unidad Deportiva a realizar entrenamiento físico y otros deportes.



Explicó que es de suma importancia que los agentes tengan una buena condición física, pues es fundamental para dar un mejor servicio, ya que en ocasiones se llevan a cabo acciones que requieren de un gran esfuerzo físico, y si no se preparan para este tipo de eventualidades, pues simplemente el trabajo no se ejecuta al 100 por ciento.



Detalló que además de llevar a cabo rutinas de ejercicios, también realizan actividades recreativas como jugar futbol o basquetbol, y es que al realizar estas actividades, los integrantes del cuerpo policiaco sueltan el estrés laboral, ya que las jornadas son largas y agotadoras, por lo que es fundamental que refresquen su interior y así regresen con energías y ganas de trabajar a sus rutinas laborales.



