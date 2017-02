Policías estatales detienen a hombre en posesión de arma de fuego Redacción

Durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia CNOP del municipio de Zacatecas, los efectivos estatales marcaron el alto al conductor de una camioneta Dodge Ram, color gris.



El conductor se identificó como Isidro N., de 34 años de edad, originario del municipio de Guadalupe. Al revisar su persona le fue encontrada un arma de fuego corta, tipo escuadra, calibre 25 milímetros.



El arma traía cargador propio, abastecido con cinco cartuchos útiles; además, los uniformados también encontraron una caja con 26 cartuchos del citado calibre y un sobre con 7 mil 200 pesos en efectivo y 6 mil 100 en la cartera.



Los elementos de la PEP consultaron los datos de la camioneta en las bases de datos de Plataforma México y REPUVE, sin que arrojara resultado de reporte de robo.



El hombre, el arma y los cartuchos útiles, así como el dinero en efectivo, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la Carpeta de Investigación, según informó un comunicado.



