Política energética es un fracaso: Cárdenas

En un discurso para conmemorar el 79 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Monumento a la Revolución, el fundador del PRD afirmó que la medida implica un grave riesgo a la soberanía del país.



“Esta medida no sólo es un gravísimo error y una concesión privilegiada, sino que entraña, además, una cesión de soberanía del Estado sobre un recurso estratégico, no sólo por su valor económico, sino sobre todo por su relevancia política y social”, argumentó.



Explicó que el próximo 1 de abril, con la liberación del precio a las gasolinas, significará incrementos e incertidumbre en los precios de productos básicos para las familias.



Cárdenas Solórzano enfatizó que las licitaciones deben ser detenidas, pues no contribuirán al impulso de Petróleos Mexicanos.



“No hay razón válida para que el gobierno siga entregando el presente y comprometiendo el futuro del país”, sentenció.



El ingeniero Cárdenas aseguró que la Reforma Energética ha mostrado su fracaso y la población lo manifiesta con protestas.



Además, mencionó que este sector representa un negocio de 32 mil millones de dólares al año, por lo que las empresas “buscan aprovechar múltiples empresas extranjeras que quieren venir a México no a bajar los precios, sino a tratar de aumentar cada vez más sus ganancias”.



“El fracaso evidente de la política energética actual está creando problemas que entrañan gravísimos riesgos para la estabilidad económica y social del país, y constituirán un obstáculo de grandes dimensiones para el futuro inmediato, independientemente de cuál sea el rumbo político que se imponga al país al cambio del sexenio”, afirmó.



Y recalcó: “Al no contar con legitimidad política y moral, el gobierno se ha precipitado, sin el conocimiento, la preparación institucional y la planeación necesarias, a instrumentar un gigantesco proceso de desmantelamiento de las instituciones que el país tardó en construir 80 años”.



Cárdenas Solórzano, junto al jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera, encabezaron la guardia de honor en la tumba del general Lázaro Cárdenas del Río.



El excandidato presidencial también mostró su rechazo al incremento de las gasolinas.



reforma energética

pemex

cuauhtémoc cárdenas