Políticas de Trump no han aumentado deportaciones: Roque Villanueva Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El Instituto Nacional de Migración (INM) informó al Senado que el año pasado hubo 219 mil repatriaciones de mexicanos, una cifra menor con respecto de 2009, que superaron las 600 mil.



En reunión con senadores, aseguró, además, que el orden en las deportaciones estadunidenses hacia México se ha mantenido hasta este momento en los mismos términos en que fue acordado por autoridades de ambos países.



“Las cifras hasta este momento nos indican que la parte norteamericana (estadunidense) o no ha contado con nuevos instrumentos a pesar de las órdenes ejecutivas, o bien el proceso lógico de un cambio de la administración no les ha permitido intensificar el esquema de deportación”, dijo.



Presente en la reunión sobre el Diagnóstico de los Programas para Repatriados, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas, señaló que el año pasado hubo 219 mil repatriaciones de mexicanos, una cifra menor con respecto de 2009, que superaron las 600 mil.

“Hoy, podemos decirles que sabemos con precisión quién está llegando, por dónde está llegando, cuántos años estuvo en EU, a qué se dedicó, cuál es su escolaridad; o sea, eso es muy importante por el trabajo de coordinación que hemos hecho con la SEP y que hemos compartido esta base de datos”.

En la reunión estuvieron presentes los senadores Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado; Mariana Gómez del Campo, Layda Sansores, entre otros.



En su turno, Roque Villanueva aseveró que en lo que va de la administración del presidente Donald Trump se han deportado a 17 mil 926 connacionales.



Manifestó que en enero y febrero de este año suman 25 mil 29 los mexicanos retornados contra 29 mil 288 del mismo periodo del año pasado; “entonces, curiosamente se redujo la cifra”.



Y, específicamente entre el 20 de enero que tomó posesión Donald Trump como presidente de Estados Unidos y el 28 de febrero, suman 17 mil 926, aseveró.



Externó que el gobierno de México no se ha quedado ni se quedará “cruzado de brazos” en defensa de los connacionales, ante las políticas migratorias que mantiene Estados Unidos.



Por el contrario, dijo, existe una afinada y estrecha coordinación entre las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración (INM), para apoyar a los mexicanos.



Roque Villanueva reconoció que la “parte más trágica” de la migración lo constituye la separación de las familias, situación que también se vivió en el pasado y que incluso “la administración de Barack Obama tuvo que hacerle frente”.



Entonces, la separación entre padres, madres e hijos sobre todo, “sí es un problema humano grave. El propio Trump ha dicho que es un problema de conciencia y ¿Qué es lo que puede y debe hacer el gobierno mexicano?: lograr desde sus consulados que esto no se dé”, enfatizó.



Además de gestionar que haya la protección consular debida cuando los menores de edad ya son estadunidenses, para lo cual se debe alegar el principio prioritario.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, en la práctica no han aumentado las cifras de deportación de migrantes mexicanos, por el contrario, han bajado, aseguró el subsecretario Migración, Población y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva.En reunión con senadores, aseguró, además, que el orden en las deportaciones estadunidenses hacia México se ha mantenido hasta este momento en los mismos términos en que fue acordado por autoridades de ambos países.“Las cifras hasta este momento nos indican que la parte norteamericana (estadunidense) o no ha contado con nuevos instrumentos a pesar de las órdenes ejecutivas, o bien el proceso lógico de un cambio de la administración no les ha permitido intensificar el esquema de deportación”, dijo.Presente en la reunión sobre el Diagnóstico de los Programas para Repatriados, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas, señaló que el año pasado hubo 219 mil repatriaciones de mexicanos, una cifra menor con respecto de 2009, que superaron las 600 mil.En la reunión estuvieron presentes los senadores Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado; Mariana Gómez del Campo, Layda Sansores, entre otros.En su turno, Roque Villanueva aseveró que en lo que va de la administración del presidente Donald Trump se han deportado a 17 mil 926 connacionales.Manifestó que en enero y febrero de este año suman 25 mil 29 los mexicanos retornados contra 29 mil 288 del mismo periodo del año pasado; “entonces, curiosamente se redujo la cifra”.Y, específicamente entre el 20 de enero que tomó posesión Donald Trump como presidente de Estados Unidos y el 28 de febrero, suman 17 mil 926, aseveró.Externó que el gobierno de México no se ha quedado ni se quedará “cruzado de brazos” en defensa de los connacionales, ante las políticas migratorias que mantiene Estados Unidos.Por el contrario, dijo, existe una afinada y estrecha coordinación entre las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración (INM), para apoyar a los mexicanos.Roque Villanueva reconoció que la “parte más trágica” de la migración lo constituye la separación de las familias, situación que también se vivió en el pasado y que incluso “la administración de Barack Obama tuvo que hacerle frente”.Entonces, la separación entre padres, madres e hijos sobre todo, “sí es un problema humano grave. El propio Trump ha dicho que es un problema de conciencia y ¿Qué es lo que puede y debe hacer el gobierno mexicano?: lograr desde sus consulados que esto no se dé”, enfatizó.Además de gestionar que haya la protección consular debida cuando los menores de edad ya son estadunidenses, para lo cual se debe alegar el principio prioritario. Agregar a favoritos políticas migratorias

donald trump

estados unidos

méxico

roque villanueva