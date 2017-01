Políticas educativas y violencia escolar Elizabeth Sánchez Garay

“El hecho de que sean los propios alumnos los que elijan su escuela como campo de batalla sugiere –sin tanto esfuerzo interpretativo- una cierta señal de decadencia de la escuela, lo cual ha provocado que un centro del saber se convierta en escena del crimen”.



Así, a diferencia de los estudios realizados por las instancias gubernamentales estadounidenses, en torno a establecer las características del estudiante que ha atacado a profesores y alumnos, para elaborar un perfil de posibles asesinos, la tesis analiza, sobre todo, las transformaciones de las políticas educativas.



Desde su perspectiva, éstas se han reestructurado en las sociedades actuales a partir de las lógicas de los procesos industriales y mercantiles, destinándose un tiempo importante a tareas administrativas, de cálculo y de control.



Las implicaciones de esta medición cuantificadora, que ha terminado por volverse un fin y no un medio, sujetan a docentes y alumnos a cumplir con las rígidas normas de la educación por “competencias”.



Ello en detrimento de programas que podrían tener como eje el desarrollo de habilidades para el diálogo, el debate de ideas, la convivencia con el otro, la inteligencia emocional, la participación cívica, la expresión artística y el pensamiento crítico.



Eso es lo que debe de corregirse, en lugar de incrementar las formas de control y vigilancia que, como muestra la experiencia estadounidense, no han servido para evitar la violencia escolar.









