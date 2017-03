Ponen a funcionarios que no cumplen con los requisitos Redacción

Falta de perfil, la ausencia de un título profesional o residir en otro municipio son normas que se han violado con el nombramiento de estos funcionarios.



La Fracción 3 del Artículo 99 de la Ley Orgánica del Municipio indica que para encabezar una dependencia municipal, el servidor público debe acreditar al menos educación media superior y experiencia en la materia.



En los municipios con una población mayor a 25 mil habitantes, además de la experiencia deben acreditar con cédula profesional nivel de licenciatura en las áreas afines al cargo.



En Río Grande, la directora del DIF, Cynthia Jiménez Santos, cursa actualmente la preparatoria en un sistema semiescolarizado, según reportes de la unidad de transparencia.



En Villanueva, al jefe de Obras Públicas, Juan Leyva Albino, le bastó el título de Secundaria para ser contemplado en la terna y posteriormente elegido para el cargo.



El presidente municipal, Jorge Luis García Vera, había manifestado que se iba a revisar esta situación.



En este mismo ayuntamiento admitieron que la tesorera Carmen Hernández Gómez aún estuviera en carácter de pasante de la carrera de Contaduría.



En Concepción del Oro revelaron que quien está al frente de la Secretaría de Gobierno tiene en trámite el título de Técnico en Computación.



En Ojocaliente, que tiene una población de más de 37 mil habitantes según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el encargado de Obras Públicas, Rafael Sandoval Flores, cursó hasta quinto semestre de la Ingeniería en Agronomía y en su currículum refiere que llegó a ser jefe del Departamento del Predial.



El director de Planeación y Desarrollo Económico de este municipio, Jorge Armando Rivera Gallegos, destaca estudios de posgrado en Administración y Desarrollo Rural.



También ha estado en congresos y capacitaciones en el extranjero, como Israel, Argentina y Ecuador, según da cuenta en su currícula. En este documento al que tuvo acceso Imagen el funcionario afirma ser vecino de Guadalupe, en el fraccionamiento Conventos II.



La Fracción 2 del Artículo 99 de la Ley Orgánica del Municipio establece que para estar al frente de una dependencia municipal el titular debe residir cuando menos un año antes en la demarcación que gobierna.



El gobierno de Morelos, encabezado por Eduardo Duque, designó a Miguel Ángel Ramírez Modesto como tesorero, pese a que advirtieron que reside en Calera.



Incluso, hubo señalamientos que acusaban a Ramírez de haber dejado endeudado al Ayuntamiento de Calera, donde trabajó.



Al respecto, el presidente municipal defendió a su funcionario al argumentar que no había pruebas de ello.



