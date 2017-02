Por aumento de empleo, IMSS logra superávit: Arriola Excélsior

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



El funcionario anotó que ‘el mes de enero era muy importante y difícil para el empleo, pues se había especulado poco crecimiento. Este enero superó al de 2016, y ante los pronósticos, resultó ser el mejor índiceen la materia de casi 10 años’: 86 por ciento son en calidad permanente, mientras que el 14 por ciento son eventuales. En esta administración se han generado 204 millones de empleos. Los trabajos son de calidad, formales, (bien remunerados) y con base de cotización en el IMSS, la cual se ha incrementado en cinco por ciento en términos reales. Se redujo la tasa de desocupación entre las más bajas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

Además de que ‘se logró disminuir, aunque no como quisiéramos, la tasa de informalidad del 62 al 57 por ciento. Vemos estados de la República que demuestran todos los años y hasta los meses, una considerable variación en los puestos de trabajo, como Baja California Sur, Quintana Roo, Tlaxcala —que crece al nueve por ciento—, Guanajuato, Puebla’. San Luis Potosí, y otros que van en crecimiento y que llegan a un desarrollo sostenido de hasta el 4.2 por ciento. (En contraste), debido a la contracción petrolera, los estados que decrecen son Campeche, Tabasco y Veracruz”, pero aseguró que la administración trabajará para no menguar en el alcance y profundidad que generan los nuevos puestos de trabajo.

El titular del IMSS aseguró que un aliciente importante para que se llegara a estos resultados ‘fueron las reformas estructurales y las decisiones tomadas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). También el transportecreció al 4.2 por ciento’.



