Por cuarta vez, senadores "atoran" lista para elegir fiscal anticorrupción Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



Dicha lista de candidatos debió presentarse este 15 de febrero. Es la cuarta vez que se recorre el plazo. "A ver, no nos hemos puesto de acuerdo y debemos de ser muy puntuales; nuestra definición es muy concreta: no se trata de poner un nombre que no vaya a actuar, sino se trata de escoger a un fiscal anticorrupción con atribuciones, con capacidad de actuación y con características de auténtica independencia", dijo el senador Fernando Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

El nombramiento mantiene atorada la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción.



Al momento no se ha llamado a comparecer a los 31 candidatos. "Vamos a ampliar los términos para que se den estas comparecencias, pero paralelamente vamos a trabajar para que se garantice la autonomía y la plena actuación de quien sea electo Fiscal Anticorrupción con estas características", agregó.



elpais@imagenzac.com.mx A falta de acuerdos en el Senado de la República, se aplazó hasta el 14 de marzo la fecha límite para presentar el listado de los candidatos idóneos para elegir al primer fiscal anticorrupción.Dicha lista de candidatos debió presentarse este 15 de febrero. Es la cuarta vez que se recorre el plazo.El nombramiento mantiene atorada la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción.Al momento no se ha llamado a comparecer a los 31 candidatos. Agregar a favoritos fiscal

fiscalía anticorrupción

senado de la república

elección