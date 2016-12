Por desabasto de gasolina, paralizan 30 estaciones Karina Navarrete

A pesar de que la semana pasada el dirigente de los gasolineros garantizó que no existiría desabasto, desde el lunes 19 de diciembre varias estaciones de todo el estado tuvieron que bloquear el paso a los vehículos por la falta del combustible.



Tal fue el caso de la estación ubicada en la avenida García Salinas, donde los trabajadores del lugar informaron que desde la tarde de este lunes se terminó la reserva del combustible, por lo que tuvieron que cerrar el paso a los vehículos; y hasta el momento no saben hasta cuándo llegarán las pipas para surtir.



Una situación parecida se presentó en las gasolineras que están sobre el boulevard Adolfo López Mateos, en donde solo se tiene gasolina Premium; con la esperanza de que las pipas lleguen a partir de la 1 de la tarde.



Murillo Murillo declaró que en la tarde del lunes se tenían contabilizadas 30 estaciones paralizadas; sin embargo: “es difícil precisar a cuántas les hace falta porque se atendieron las estaciones que ya no tenían combustible pero al mismo tiempo se acababa en otras”. Aseveró que la problemática del desabasto se debe a: “complicaciones para dotar a las estaciones del combustible por parte de Petróleos Mexicanos, pero se está dando prioridad a las que ya no cuentan con él o que ya tienen muy poco”. Ante las expresiones de la sociedad de que es una estrategia para que a inicios de año aumente el precio de la misma, puntualizó que: “la liberación del precio de la gasolina se dará progresivamente en los estados y empezará por el norte del país; para los estados como Zacatecas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de poner el precio”. “La principal preocupación de nuestros asociados es brindar un buen servicio”, dijo. Agregó que aunque la compra de gasolina en cantidad monetaria a inicio de año será similar a la que hoy se tiene: “si se tendrá una diferencia en litros, dependiendo del precio que se establezca”.



