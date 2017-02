Por desabasto de papel oficial, el Registro Civil no expide actas Silvia Vanegas

Así lo señaló la titular de dicho departamento María de la Luz Juárez Trejo, quien informó que desde hace tres semanas se realizó solicitud en el Registro Civil del Estado el abasto de dicho papel y se pagó la compra en la Secretaría de Finanzas.



Sin embargo, acotó, a la fecha no ha llegado dicho suministro y se desconoce a qué se deba el desabasto.

Comentó que el martes pasado se terminó el papel oficial en este departamento, y en Registro Civil les permitieron el uso de formas anteriores; pero ya no tienen en existencia ni eso y les informan que posiblemente llegará entre jueves o viernes.



Juárez Trejo dijo estar al tanto de la urgencia de los documentos que no se han expedido y pidió una disculpa a la población pero aclaró que esta problemática no depende del municipio.



Agregó que desconoce cuáles sean los municipios que aún tienen papel para poder expedir actas ya que buscó alternativas en Villanueva, Tepetongo y Susticacán, pero ahí le comentaron que ellos también cuentan con poco material.



