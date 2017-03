Por el gasolinazo, los productores de frijol deberán invertir más Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La Secampo aún no sabe si podrá apoyar a los productores con un subsidio. (Archivo)



Señaló que, antes del gasolinazo, una hectárea de cultivo de frijol costaba a los agricultores cerca de 5 mil pesos, incluyendo el gasto de la semilla, los químicos, insecticidas e insumos del tractor.



Refirió que, agregado al aumento del combustible, la compra de semilla con empresas privadas y refacciones para los tractores representará un gasto mayor para los productores.



Pero ahora “habrá quienes tengan alguna deficiencia en su tractor o compren la semilla de otra forma, pero yo creo que el costo no debe andar por encima de los 6 mil 500 pesos por hectárea”.



También, aseguró que la falta de información sobre el mercado nacional se convirtió en un factor que reduce las ganancias ya que se siembra el mismo tipo de frijol con base en el precio de la cosecha anterior y éste cambia de acuerdo a la producción.



“Se tiene que cuidar el volumen de hectáreas que se deben sembrar de un determinado grano; muchos productores se van con la idea de que el precio se va a repetir en el siguiente ciclo agrícola”, dijo.



Asimismo, el titular aseguró que la Secampo está a tiempo de emplear diversos programas para impulsar la producción y capacitar a los agricultores sobre qué granos sembrar de acuerdo a la demanda del mercado nacional.



Aunque no fijó una cifra, señaló que la dependencia aún no tiene la certeza sobre si podrá subsidiar una parte de la inversión de los agricultores, ya que primero se debe realizar un análisis que revele la situación del campo zacatecano.



“Tenemos que ver si existe la capacidad económica por parte de la secretaria para poder promover algún esquema de subsidio o sugerirles un financiamiento con tasas de interés verdaderamente bajas que ofrece la Financiera Nacional de Desarrollo”, explicó.



Añadió que Zacatecas tiene un millón 200 mil hectáreas destinadas para la siembra de temporal y aún se debe realizar un conteo general de las personas que no guardaron semillas de la cosecha anterior, así como de los créditos que solicitan y las estrategias de cultivo.



Finalmente, Bonilla dijo que la Secampo se encuentra en un proceso de definición de los programas anuales que se emplearán para apoyar a los productores y se lanzarán las convocatorias en las próximas semanas.





capitalimagen@gmail.com A causa del aumento en el precio del diesel y las gasolinas, los productores de frijol deberán aumentar la inversión hasta en mil 500 pesos por cada hectárea sembrada, así lo informó el titular de la Secretaría del Campo (Secampo) Adolfo Bonilla Gómez y agregó que aún no saben si la dependencia podrá subsidiar una parte del costo.Señaló que, antes del gasolinazo, una hectárea de cultivo de frijol costaba a los agricultores cerca de 5 mil pesos, incluyendo el gasto de la semilla, los químicos, insecticidas e insumos del tractor.Refirió que, agregado al aumento del combustible, la compra de semilla con empresas privadas y refacciones para los tractores representará un gasto mayor para los productores.Pero ahora “habrá quienes tengan alguna deficiencia en su tractor o compren la semilla de otra forma, pero yo creo que el costo no debe andar por encima de los 6 mil 500 pesos por hectárea”.También, aseguró que la falta de información sobre el mercado nacional se convirtió en un factor que reduce las ganancias ya que se siembra el mismo tipo de frijol con base en el precio de la cosecha anterior y éste cambia de acuerdo a la producción.“Se tiene que cuidar el volumen de hectáreas que se deben sembrar de un determinado grano; muchos productores se van con la idea de que el precio se va a repetir en el siguiente ciclo agrícola”, dijo.Asimismo, el titular aseguró que la Secampo está a tiempo de emplear diversos programas para impulsar la producción y capacitar a los agricultores sobre qué granos sembrar de acuerdo a la demanda del mercado nacional.Aunque no fijó una cifra, señaló que la dependencia aún no tiene la certeza sobre si podrá subsidiar una parte de la inversión de los agricultores, ya que primero se debe realizar un análisis que revele la situación del campo zacatecano.“Tenemos que ver si existe la capacidad económica por parte de la secretaria para poder promover algún esquema de subsidio o sugerirles un financiamiento con tasas de interés verdaderamente bajas que ofrece la Financiera Nacional de Desarrollo”, explicó.Añadió que Zacatecas tiene un millón 200 mil hectáreas destinadas para la siembra de temporal y aún se debe realizar un conteo general de las personas que no guardaron semillas de la cosecha anterior, así como de los créditos que solicitan y las estrategias de cultivo.Finalmente, Bonilla dijo que la Secampo se encuentra en un proceso de definición de los programas anuales que se emplearán para apoyar a los productores y se lanzarán las convocatorias en las próximas semanas. Agregar a favoritos productores de frijol

gasolinazo

secampo

adolfo bonilla